Информация о модах

1. Высокий урон от добычи руды

2. Высокий урон от подземелий

3. Бесплатное обучение (используйте кнопку 1x. Если вы используете максимум, будет использоваться золото)

4. Скорость атаки рыцаря (ваши рыцари будут атаковать быстро)

5. Большая дальность (ваша дальность атаки большая)

6. Бесплатное улучшение навыков (полное улучшение ваших навыков без материалов)

7. Бесплатное подземелье (прохождение подземелий стоит 0 книг)

8. Высокий опыт (получите много опыта, пока вы добываете руду)

9. Бесплатная стоимость гиперкамня (можно бесплатно изготавливать гиперкамни)

10. Неограниченное улучшение оружия (можно улучшать ваше оружие неограниченно)

11. Неограниченное количество предметов

12. Неограниченное количество рыцарей (как только вы получите своих рыцарей, вы сможете полностью их улучшить)

13. Неограниченное количество коробок (если у вас есть сундуки в инвентаре, вы можете открывать их неограниченное количество раз)

14. Высокая награда за коробки (получите много Слитки из сундуков)

15. Неограниченное смешивание (На заводе перейдите на вкладку смешивания, и вы сможете смешивать слитки неограниченное количество раз)





Примечание :

— Обязательно отключите «Высокий урон от добычи» перед тем, как идти в подземелье.

— Если вы этого не сделаете, монстры убьют вас с одного удара.