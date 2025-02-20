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Golden Desire: Fantasy Romance (Мод Меню)

Golden Desire: Fantasy Romance (Мод Меню) 1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
243
Скриншоты
Описание

Golden Desire: Fantasy Romance — это захватывающая романтическая фэнтези-история, вдохновлённая древними мифами и пропитанная магией. Вы пробуждаетесь в Лесу Богов без воспоминаний о прошлом и попадаете во дворец, где вас окружают могущественные божества. Четыре ослепительных бога готовы завоевать ваше сердце, предлагая свою любовь и преданность уникальными и чарующими способами.


Под руководством Аида, таинственного бога подземного мира, вы отправитесь в путешествие, полное страсти, интриг и неожиданных поворотов. Golden Desire: Fantasy Romance позволяет вам выбирать свой путь, определяя, приведёт ли он к любви, власти или неожиданным испытаниям. Исследуйте мир богов, откройте свои истинные желания и решите, кто достоин короны вашего сердца!


Информация о модах
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Скачать Golden Desire: Fantasy Romance (Мод Меню) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

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