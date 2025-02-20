Описание

Golden Desire: Fantasy Romance — это захватывающая романтическая фэнтези-история, вдохновлённая древними мифами и пропитанная магией. Вы пробуждаетесь в Лесу Богов без воспоминаний о прошлом и попадаете во дворец, где вас окружают могущественные божества. Четыре ослепительных бога готовы завоевать ваше сердце, предлагая свою любовь и преданность уникальными и чарующими способами.





Под руководством Аида, таинственного бога подземного мира, вы отправитесь в путешествие, полное страсти, интриг и неожиданных поворотов. Golden Desire: Fantasy Romance позволяет вам выбирать свой путь, определяя, приведёт ли он к любви, власти или неожиданным испытаниям. Исследуйте мир богов, откройте свои истинные желания и решите, кто достоин короны вашего сердца!