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Life of King (Мод, Много ресурсов)

Life of King (Мод, Много ресурсов) 0.23.82

Станьте верховным правителем древней деревни
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PIXIO
Версия:
0.23.82
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
id приложения:
com.pixio.google.me.is.king
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
4 527

Life of King - это фермерская игра, которая предоставляет игрокам возможность стать верховным правителем древней деревни и управлять ею. В отличие от других фермерских игр, где вы можете быть обычным фермером, в Life of King вы играете роль верховного правителя и имеете абсолютное доминирование над вашей деревней. Вы можете давать указания вашим предшественникам и контролировать их действия, что придает игре элемент стратегии и управления. Действие игры разворачивается в доисторической эпохе, что добавляет уникальный исторический контекст игре. Вы будете управлять деревней, жившей на острове, и развивать ее с нуля. В роли короля и лорда деревни вам предстоит выполнять различные задачи и обязанности.


Вы должны будете защищать жителей деревни и строить инфраструктуру, чтобы сделать деревню процветающей. Управление ресурсами будет ключевым аспектом игры, так как они помогут вам развивать цивилизацию. Игра предлагает увлекательный игровой процесс, включая выполнение задач, сбор ресурсов, строительство зданий и развитие деревни.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество Драгоценных камней
  • Неограниченное количество Лесов
  • Неограниченное количество бобов
  • Неограниченное количество Медяков
  • Ограничил Все продукты
  • Удалена навязчивая реклама
 Теги темы: Много ресурсов

Скачать Life of King (Мод, Много ресурсов) 0.23.82 взлом

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Скачать Life of King (Мод, Много ресурсов)
66 Мб
Ссылка 2
66 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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