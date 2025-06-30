Jumbo Airport Story - представляет собой захватывающую симуляцию управления аэропортом, которая позволяет игрокам погрузиться в мир авиационного хозяйства. Начиная свою деятельность с приобретения маленького аэропорта, вы, как игрок, принимаете на себя роль управляющего, который стоит за каждым решением и инновацией.
Вам предстоит принимать множество управленческих решений: от расписания полетов до выбора авиакомпаний-партнеров. Вы будете планировать развитие инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы, терминалы, магазины, рестораны и другие важные объекты, чтобы обеспечить удобство и безопасность пассажиров.
Создавая эффективную и прибыльную аэропортовую сеть, игроки узнают о тонкостях авиационного бизнеса и об управлении крупным транспортным узлом. Каждый уровень игры приносит новые вызовы и возможности для роста, требуя от вас стратегического мышления и предпринимательской хватки.
1. Меню
2. Неограниченное количество Денег*
3. Неограниченная Точка Исследования*
*Увеличение вместо уменьшения
Скачать Jumbo Airport Story (Мод, Много денег/очков) v1.5.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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