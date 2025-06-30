Описание

Jumbo Airport Story - представляет собой захватывающую симуляцию управления аэропортом, которая позволяет игрокам погрузиться в мир авиационного хозяйства. Начиная свою деятельность с приобретения маленького аэропорта, вы, как игрок, принимаете на себя роль управляющего, который стоит за каждым решением и инновацией.





Вам предстоит принимать множество управленческих решений: от расписания полетов до выбора авиакомпаний-партнеров. Вы будете планировать развитие инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы, терминалы, магазины, рестораны и другие важные объекты, чтобы обеспечить удобство и безопасность пассажиров.





Создавая эффективную и прибыльную аэропортовую сеть, игроки узнают о тонкостях авиационного бизнеса и об управлении крупным транспортным узлом. Каждый уровень игры приносит новые вызовы и возможности для роста, требуя от вас стратегического мышления и предпринимательской хватки.



