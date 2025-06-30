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Jumbo Airport Story (Мод, Много денег/очков)

Jumbo Airport Story (Мод, Много денег/очков) v1.5.0

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Версия:
1.5.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 18:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 333
Описание

Jumbo Airport Story - представляет собой захватывающую симуляцию управления аэропортом, которая позволяет игрокам погрузиться в мир авиационного хозяйства. Начиная свою деятельность с приобретения маленького аэропорта, вы, как игрок, принимаете на себя роль управляющего, который стоит за каждым решением и инновацией.


Вам предстоит принимать множество управленческих решений: от расписания полетов до выбора авиакомпаний-партнеров. Вы будете планировать развитие инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы, терминалы, магазины, рестораны и другие важные объекты, чтобы обеспечить удобство и безопасность пассажиров.


Создавая эффективную и прибыльную аэропортовую сеть, игроки узнают о тонкостях авиационного бизнеса и об управлении крупным транспортным узлом. Каждый уровень игры приносит новые вызовы и возможности для роста, требуя от вас стратегического мышления и предпринимательской хватки.



Информация о модах

1. Меню

2. Неограниченное количество Денег*

3. Неограниченная Точка Исследования*

*Увеличение вместо уменьшения

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 Теги темы: Много денег

Скачать Jumbo Airport Story (Мод, Много денег/очков) v1.5.0 MOD APK

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Скачать Jumbo Airport Story (Мод, Много денег/очков) 55 МБ Ссылка 2 55 МБ
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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