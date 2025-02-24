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Pondlife (Мод Меню)

Pondlife (Мод Меню) 0.6.23

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Версия:
0.6.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Runaway Play
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 525 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62
Скриншоты
Описание

Pondlife — это увлекательная игра для любителей рыбок, аквариумов и коллекционирования, где вы создаёте и ухаживаете за своим собственным прудом. Наполните его пресноводными существами, от ярких рыбок до очаровательных лягушек и черепах, и создайте идеальный дом для ваших подопечных.


Станьте заботливым смотрителем: кормите и выращивайте рыб, исследуйте новые пресноводные среды, участвуйте в увлекательных мероприятиях и помогайте взрослым рыбам отправляться в великую реку, восстанавливая баланс природы. Дружелюбная выдра станет вашим проводником в этом чарующем путешествии. Pondlife подарит вам спокойствие, радость и увлекательное приключение в мире пресноводных чудес!


Информация о модах

Меню модов

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 Теги темы: Мод меню

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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