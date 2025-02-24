Описание

Pondlife — это увлекательная игра для любителей рыбок, аквариумов и коллекционирования, где вы создаёте и ухаживаете за своим собственным прудом. Наполните его пресноводными существами, от ярких рыбок до очаровательных лягушек и черепах, и создайте идеальный дом для ваших подопечных.





Станьте заботливым смотрителем: кормите и выращивайте рыб, исследуйте новые пресноводные среды, участвуйте в увлекательных мероприятиях и помогайте взрослым рыбам отправляться в великую реку, восстанавливая баланс природы. Дружелюбная выдра станет вашим проводником в этом чарующем путешествии. Pondlife подарит вам спокойствие, радость и увлекательное приключение в мире пресноводных чудес!