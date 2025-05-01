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Happy Citizens (Мод Меню)

Happy Citizens (Мод Меню) 1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LifeSim
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Happy Citizens — это увлекательный симулятор управления, где вы становитесь мэром и создаёте райский город с нуля. Бесплодная земля ждёт вашего развития, а каждый шаг — от планировки улиц до строительства функциональных зданий — станет испытанием вашей стратегической мудрости.


Проектируйте и управляйте инфраструктурой, создавайте удобства для горожан и развивайте процветающий мегаполис. Happy Citizens подарит вам творческую свободу и возможность воплотить свои идеи в жизнь, обеспечивая гармонию и радость среди жителей вашего уникального города. Готовы стать лучшим мэром? Начните строить уже сегодня!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченное количество бриллиантов


Примечания :

– Мод не работает на некоторых устройствах

– Если появляется сообщение об ошибке установки игры из Playstore,

попробуйте установить оригинал из магазина, удалить его и установить мод

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Happy Citizens (Мод Меню) v1.1.0 MOD APK

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Скачать Happy Citizens (Мод Меню) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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