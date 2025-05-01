Описание

Happy Citizens — это увлекательный симулятор управления, где вы становитесь мэром и создаёте райский город с нуля. Бесплодная земля ждёт вашего развития, а каждый шаг — от планировки улиц до строительства функциональных зданий — станет испытанием вашей стратегической мудрости.





Проектируйте и управляйте инфраструктурой, создавайте удобства для горожан и развивайте процветающий мегаполис. Happy Citizens подарит вам творческую свободу и возможность воплотить свои идеи в жизнь, обеспечивая гармонию и радость среди жителей вашего уникального города. Готовы стать лучшим мэром? Начните строить уже сегодня!