Happy Citizens (Мод Меню) 1.1.0
Happy Citizens — это увлекательный симулятор управления, где вы становитесь мэром и создаёте райский город с нуля. Бесплодная земля ждёт вашего развития, а каждый шаг — от планировки улиц до строительства функциональных зданий — станет испытанием вашей стратегической мудрости.
Проектируйте и управляйте инфраструктурой, создавайте удобства для горожан и развивайте процветающий мегаполис. Happy Citizens подарит вам творческую свободу и возможность воплотить свои идеи в жизнь, обеспечивая гармонию и радость среди жителей вашего уникального города. Готовы стать лучшим мэром? Начните строить уже сегодня!
МОД МЕНЮ
Неограниченное количество бриллиантов
Примечания :
– Мод не работает на некоторых устройствах
– Если появляется сообщение об ошибке установки игры из Playstore,
попробуйте установить оригинал из магазина, удалить его и установить мод
Скачать Happy Citizens (Мод Меню) v1.1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.