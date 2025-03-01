Описание

Idle Weapon Shop Tycoon — это увлекательная экономическая стратегия, где вы управляете оружейным магазином в постапокалиптическом мире. Ваша задача — обеспечить отважных охотников и исследователей всем необходимым для защиты мирного леса, захваченного зверями.





Развивайте свой бизнес, создавая и улучшая эклектичный набор оружия, удовлетворяя потребности клиентов. Балансируйте между производством, продажами и обновлениями, чтобы расширить свою империю и стать настоящим оружейным магнатом. Idle Weapon Shop Tycoon сочетает стратегическое управление и креативный геймплей, предоставляя возможность построить успешный бизнес в уникальной игровой реальности. Начните свой путь к богатству и славе уже сегодня!