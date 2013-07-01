Ultimate Car Driving Simulator (Мод, Много денег) - Симулятор вождения для Android 2020, игра обладает хорошей и реалистичной физикой во время вождения. исследуйте все трассы открытого мира, прокачивайте всевозможные детали автомобиля, ощутите бесконечное веселье.





Создай собственный автомобиль, от винилов до необходимых запчастей, в данной игре единственным пределом в создании уникального дизайна автомобиля, станет ваша фантазия. Двигайтесь на самых разных дорогах, в центре города или за городом, по бездорожью, испытай самые реалистичные впечатления от вождения автомобиля. Выбирай свой автомобиль из массы бесплатных предложений, гоночные авто, грузовичок, внедорожники и другие.