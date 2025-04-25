Описание

The Abandoned Planet предлагает игрокам уникальный космический квест в стиле классических приключенческих игр. Главная героиня игры — астронавт, который неожиданно оказывается на неизвестной и, кажется, заброшенной планете после того, как червоточина, в которой она находилась, неожиданно разрывается. Оставшись одна в неизвестной среде, героиня должна решить, как выжить и исследовать местность в поисках способа вернуться домой.





Игра выполнена в стиле 2D с пиксельной графикой, что придает ей особый шарм олдскульных приключений. Вид от первого лица погружает игроков в мир планеты, где каждый угол может скрывать подсказки или тайны. "The Abandoned Planet" наполнена загадками и головоломками, которые необходимо решить для продвижения по сюжету и разгадывания тайн этой загадочной планеты.





Инспирированная культовыми играми, такими как "Myst" и "Riven", а также приключениями от LucasArt 90-х годов, "The Abandoned Planet" обещает стать настоящей находкой для поклонников жанра. Эта игра удовлетворит тех, кто ищет увлекательные приключения с богатым сюжетом, интеллектуальные вызовы и ностальгическую атмосферу.