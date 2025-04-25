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The Abandoned Planet (Мод, Unlocked)

The Abandoned Planet (Мод, Unlocked) 1.2.8

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Версия:
1.2.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Snapbreak
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Вчера, 22:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
533
Скриншоты
Описание

The Abandoned Planet предлагает игрокам уникальный космический квест в стиле классических приключенческих игр. Главная героиня игры — астронавт, который неожиданно оказывается на неизвестной и, кажется, заброшенной планете после того, как червоточина, в которой она находилась, неожиданно разрывается. Оставшись одна в неизвестной среде, героиня должна решить, как выжить и исследовать местность в поисках способа вернуться домой.


Игра выполнена в стиле 2D с пиксельной графикой, что придает ей особый шарм олдскульных приключений. Вид от первого лица погружает игроков в мир планеты, где каждый угол может скрывать подсказки или тайны. "The Abandoned Planet" наполнена загадками и головоломками, которые необходимо решить для продвижения по сюжету и разгадывания тайн этой загадочной планеты.


Инспирированная культовыми играми, такими как "Myst" и "Riven", а также приключениями от LucasArt 90-х годов, "The Abandoned Planet" обещает стать настоящей находкой для поклонников жанра. Эта игра удовлетворит тех, кто ищет увлекательные приключения с богатым сюжетом, интеллектуальные вызовы и ностальгическую атмосферу.


Информация о модах
  • Полные версии пакетов продаются за реальные деньги в уже разблокированной игре.
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 Теги темы: Unlocked

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