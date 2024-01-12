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Heroes Charge (Мод, Много денег)

Heroes Charge (Мод, Много денег) 2.1.412

Увлекательная 2D игра в мультяшном стиле
44
21
Скачать (220 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
uCool
Версия:
2.1.412
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 220 Мб
id приложения:
com.ucool.hero
Русский язык:
Есть
Лайков:
44
Комментарии:
1
Просмотров:
43 163

Heroes Charge поставляется с 2D-изображениями в мультяшном стиле и множеством цветов, изображения персонажей, разработанные для Чиби, забавны и прекрасны. Благодаря этому игра легко привлекает геймеров с первого взгляда. Кроме того, игровые задачи разнообразны, с множеством трасс, подходящих для каждой ситуации. Матчи в Heroes Charge проходят на одном экране. Они позволяют игрокам выбирать автоматический режим или использовать навыки каждого персонажа.


Изюминка и привлекательность Heroes Charge заключается в общей системе улучшения снаряжения. Когда игрок наберет достаточно костюмов персонажа, вы сможете улучшить его характеристики, улучшив характеристики оригинала. С этой системой вам не придется тратить устаревшие наряды, но вы сможете полностью повторно использовать их для улучшения персонажей. Он собирает ваши основные задания, призывает и тренирует героев. Кроме того, вы можете собирать товарищей по команде, усиливать своих героев и уничтожать врагов в захватывающих и динамичных играх. Вас ждут более сотни квестов по основной сюжетной линии. Каких героев вы выберете?


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Убить одним ударом
  • Навыки, которые всегда можно использовать

Советы: включите функции, которые вы хотите, прежде чем вступить в бой

 Теги темы: Много денег

Скачать Heroes Charge (Мод, Много денег) 2.1.412 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Heroes Charge (Мод, Много денег)
220 Мб
Ссылка 2
220 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Heroes Charge (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Вадим
Вадим 6 июля 2022 17:11
Здравствуйте а подскажите как работает мод
-8
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