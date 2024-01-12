Heroes Charge поставляется с 2D-изображениями в мультяшном стиле и множеством цветов, изображения персонажей, разработанные для Чиби, забавны и прекрасны. Благодаря этому игра легко привлекает геймеров с первого взгляда. Кроме того, игровые задачи разнообразны, с множеством трасс, подходящих для каждой ситуации. Матчи в Heroes Charge проходят на одном экране. Они позволяют игрокам выбирать автоматический режим или использовать навыки каждого персонажа.





Изюминка и привлекательность Heroes Charge заключается в общей системе улучшения снаряжения. Когда игрок наберет достаточно костюмов персонажа, вы сможете улучшить его характеристики, улучшив характеристики оригинала. С этой системой вам не придется тратить устаревшие наряды, но вы сможете полностью повторно использовать их для улучшения персонажей. Он собирает ваши основные задания, призывает и тренирует героев. Кроме того, вы можете собирать товарищей по команде, усиливать своих героев и уничтожать врагов в захватывающих и динамичных играх. Вас ждут более сотни квестов по основной сюжетной линии. Каких героев вы выберете?