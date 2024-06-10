В последнее время слева и справа появляются симуляторы. Один из самых популярных типов этой игры - симулятор дома, в котором вы строите дом, чтобы жить своей повседневной жизнью. Эти игры популярны, потому что предлагают невероятный игровой процесс. Если вы фанат этих игр, то эта для вас!



Dream House Days - игра-симулятор, разработанная Kairosoft Co. Ltd. Эта игра собрала более 5 миллионов загрузок в магазине Google Play. В этой игре ты будешь одновременно архитектором и хозяином дома своей мечты! Вы можете полностью настроить свой дом и позволить людям сдавать его в аренду! В этой игре можно много чего делать.



