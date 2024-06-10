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Dream House Days (Мод, Без рекламы)

Dream House Days (Мод, Без рекламы) 2.3.9

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Версия:
2.3.9
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.apart_en
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 381

В последнее время слева и справа появляются симуляторы. Один из самых популярных типов этой игры - симулятор дома, в котором вы строите дом, чтобы жить своей повседневной жизнью. Эти игры популярны, потому что предлагают невероятный игровой процесс. Если вы фанат этих игр, то эта для вас!


Dream House Days - игра-симулятор, разработанная Kairosoft Co. Ltd. Эта игра собрала более 5 миллионов загрузок в магазине Google Play. В этой игре ты будешь одновременно архитектором и хозяином дома своей мечты! Вы можете полностью настроить свой дом и позволить людям сдавать его в аренду! В этой игре можно много чего делать.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги *

2. Неограниченные билеты *

3. Неограниченные очки исследования *

* Увеличиваются, когда вы тратите

Примечание:  для пропуска предупреждения, содержащего Сбой передачи, щелкните еще раз, чтобы принять правила, затем нажмите «Назад», чтобы войти в игру.



 Теги темы: Без рекламы, Пиксельная

Скачать Dream House Days (Мод, Без рекламы) 2.3.9 взлом

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Скачать Dream House Days (Мод, Без рекламы) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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