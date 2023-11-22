Crowd Evolution! (Мод, Много денег) 67.0.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rollic Games
Версия:
67.0.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
8 135
Crowd Evolution — это игра, в которой вам предстоит собирать монеты и пытаться сделать как можно больше комбо. Это просто, расслабьтесь и сосредоточьтесь на игре! ВCrowd Evolution игроки соревнуются за монеты, которые присуждаются после выполнения комбо. Чем больше монет они соберут, тем больше их счет. Это просто, но весело!
Любой, кто играет в эту игру, хотел бы выиграть, собрав как можно больше монет за определенное время. С Crowd Evolution вы можете поднять свой счет за считанные минуты, используя полезные стратегии и советы! Давайте мчимся к вершинам списков лидеров ваших друзей! Просто начните играть прямо сейчас с этим уникальным приложением.
Информация о модах
MOD V1
- МЕНЮ МОД
- Выбросить деньги x2
- Убийство одним ударом
- Обновление даст вам деньги
- Реклама не куплена
MOD V2
- МЕНЮ МОД
- Каждый предмет можно разблокировать в магазине
Скачать Crowd Evolution! (Мод, Много денег) 67.0.0 взлом
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