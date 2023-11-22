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Crowd Evolution! (Мод, Много денег)

Crowd Evolution! (Мод, Много денег) 67.0.0

8
4
Скачать (190 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rollic Games
Версия:
67.0.0
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.longhorn.countmasterevo
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
8 135

Crowd Evolution — это игра, в которой вам предстоит собирать монеты и пытаться сделать как можно больше комбо. Это просто, расслабьтесь и сосредоточьтесь на игре! ВCrowd Evolution игроки соревнуются за монеты, которые присуждаются после выполнения комбо. Чем больше монет они соберут, тем больше их счет. Это просто, но весело!


Любой, кто играет в эту игру, хотел бы выиграть, собрав как можно больше монет за определенное время. С Crowd Evolution вы можете поднять свой счет за считанные минуты, используя полезные стратегии и советы! Давайте мчимся к вершинам списков лидеров ваших друзей! Просто начните играть прямо сейчас с этим уникальным приложением.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МЕНЮ МОД
  • Выбросить деньги x2
  • Убийство одним ударом
  • Обновление даст вам деньги
  • Реклама не куплена


MOD V2

  • МЕНЮ МОД
  • Каждый предмет можно разблокировать в магазине
 Теги темы: Много денег

Скачать Crowd Evolution! (Мод, Много денег) 67.0.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
190 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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