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GRID™ Autosport

GRID™ Autosport 1.10.2RC1

Откройте для себя динамику реальных гонок, потрясающую графику и технологии совершенства
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Версия:
1.10.2RC1
Требования:
Android Зависит от девайса
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Гонки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 913
Скриншоты
Описание

В GRID™ Autosport представлен долгожданный порт знаменитой гоночной игры на Android, завоевавшей сердца фанатов жанра по всему миру. Теперь каждый желающий может окунуться в атмосферу оглушающих скоростей, напряжённых состязаний и захватывающих гонок, где каждая трасса полна непредсказуемых поворотов судьбы. Игра порадует вас яркой и детализированной графикой, разнообразными режимами и реалистичным физическим моделированием, что делает каждую победу по-настоящему значимой. Благодаря тщательной проработке механик и насыщенному геймплею, проект становится обязательным для всех ценителей виртуальных соревнований, стремящихся к совершенству и мастерству.


Приготовьтесь бросить вызов соперникам, совершенствуя свои навыки в динамичных заездах, где каждое принятое решение определяет исход гонки. Но стоит помнить, что игра весьма требовательна к железу, поэтому только мощные устройства способны в полной мере передать всю магию гонок, объединив скорость и эффектные визуальные решения. Каждая новая тренировка открывает дополнительные возможности для достижения вершин мастерства, демонстрируя, что за каждым заездом стоит настоящая инновация в мире мобильных развлечений. Теперь счастливчики могут начать своё захватывающее путешествие, где адреналин и страсть к победе объединяются в одном уникальном проекте.



Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать GRID™ Autosport 3 Гб Ссылка 2 3 Гб
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Отзывы о GRID™ Autosport


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 июля 2023 09:34
Timur,
Данная игра не обновлялась больше года, кажется все ссылки не работат :(
0
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Timur
Timur 3 июля 2023 07:51
Перекидывает на какую-то рекламу но игру не скачивает
Появляется
Типа 3 варианта чего то и каждый из них пересылает на рекламу
+1
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