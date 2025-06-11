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Block Story Премиум (Мод, Unlocked/много алмазов)

Block Story Премиум (Мод, Unlocked/много алмазов) 13.2.2

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Версия:
13.2.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Mindblocks
Категория:
Игры / Платные
Обновлено:
Вчера, 23:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31 824
Скриншоты
Описание

Block Story Premium - это увлекательная игра, которая приглашает игроков отправиться в захватывающее приключение в мире блоковых объектов. В этой игре вы будете контролировать своего героя-стажера и исследовать разнообразные миры, полные удивительных приключений.


Основной особенностью Block Story Premium является возможность свободного взаимодействия с окружающим миром. Вы можете строить различные объекты, разрабатывать уникальные предметы и исследовать разнообразные локации. Мир игры полон загадочных мест, сокровищ и опасных монстров. Игра предлагает разнообразные задания и квесты, которые помогут вам продвигаться вперед и развивать своего персонажа. Вы сможете выбирать свой путь и решать, как развивать своего героя. Block Story Premium также предлагает множество уникальных возможностей, таких как создание собственных персонажей и монстров, крафтинг, строительство и многое другое. Вас ждут увлекательные битвы и исследования в этом интерактивном мире RPG.


Если вы любите игры с открытым миром, где вы сами выбираете свой путь, и наслаждаетесь возможностью строить и создавать, Block Story Premium может быть отличным выбором для вас.


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
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Бродилки на андроид
 Теги темы: Бродилки, Выживание, от первого лица, Unlocked, Много алмазов

Скачать Block Story Премиум (Мод, Unlocked/много алмазов) v13.2.2 MOD APK

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Скачать Block Story Премиум (Мод, Unlocked/много алмазов) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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