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Car Driving Online (Мод, Без рекламы)

Car Driving Online (Мод, Без рекламы) 1.327

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Версия:
1.327
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Maleo
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 820 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 443
Скриншоты
Описание

Вы искали симулятор гонок и вождения, который соответствовал бы установленным вами стандартам? Вам не нужно тратить больше времени на поиск; Вы можете сразу же начать играть в онлайн-вождение автомобиля. Car Driving Online (CDO) — лучшая гоночная игра, потому что в ней потрясающие визуальные эффекты, невероятно реалистичная физика, захватывающий многопользовательский онлайн-режим и возможность исследовать открытый мир, участвуя в гонках против других игроков. Предстоящая деятельность ускорит ритм вашего сердцебиения. Настало время продемонстрировать, что вы опытный водитель.


CDO — лучшая гоночная игра, в которую вы можете играть, поскольку она имитирует характеристики реальных автомобилей и обладает потрясающими визуальными эффектами. Поскольку автопроизводители предлагают широкий выбор автомобилей, включая спортивные автомобили, седаны, внедорожники и грузовики, на автомобильном рынке каждый найдет что-то для себя. 


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Без рекламы, Встроенный кэш

Скачать Car Driving Online (Мод, Без рекламы) v1.327 MOD APK

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Скачать Car Driving Online (Мод, Без рекламы) 820 Мб Ссылка 2 820 Мб
Старые версии Car Driving Online
Version 1.322 Version TG 1.322

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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