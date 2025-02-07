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Dinosaur Universe (Мод, Много денег)

Dinosaur Universe (Мод, Много денег) 33.0.0

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Версия:
33.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 268
Скриншоты
Описание

Dinosaur Universe — это захватывающее погружение в доисторический мир, где вам предстоит возглавить стаю хищников и сразиться с могучими врагами в жестоких сражениях. Игра объединяет мир динозавров с элементами ролевого игрового процесса, предоставляя уникальный опыт, который держит в напряжении от начала до конца.


Как последний предводитель хищников, ваша задача — противостоять могучему тираннозавру и его свите. Вам предстоит высиживать яйца, чтобы создавать новых компаньонов и усиливать свою стаю. Превращайте их в мощных союзников, готовых сражаться с самыми свирепыми противниками и защищать вашу территорию. Dinosaur Universe предлагает незабываемое приключение, полное опасностей и стратегических битв.


Информация о модах

Получите значительное количество ресурсов и валюты, войдя в игру.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dinosaur Universe (Мод, Много денег) v33.0.0 MOD APK

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Скачать Dinosaur Universe (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб
Старые версии Dinosaur Universe
Version 9.0.0 Version 13.0.0


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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