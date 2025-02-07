Описание

Dinosaur Universe — это захватывающее погружение в доисторический мир, где вам предстоит возглавить стаю хищников и сразиться с могучими врагами в жестоких сражениях. Игра объединяет мир динозавров с элементами ролевого игрового процесса, предоставляя уникальный опыт, который держит в напряжении от начала до конца.





Как последний предводитель хищников, ваша задача — противостоять могучему тираннозавру и его свите. Вам предстоит высиживать яйца, чтобы создавать новых компаньонов и усиливать свою стаю. Превращайте их в мощных союзников, готовых сражаться с самыми свирепыми противниками и защищать вашу территорию. Dinosaur Universe предлагает незабываемое приключение, полное опасностей и стратегических битв.