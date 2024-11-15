Погрузитесь в мир Pocket Necromancer — динамичной экшн-ролевой игры, происходящей в уникальном современном фэнтезийном мире. Ваша основная задача — отбиваться от волн демонов, угрожающих вашему миру. Сражайтесь с ними и защищайте свою территорию. Тщательно подбирайте свои навыки и способности, чтобы эффективно сражаться.
Призывайте верных миньонов, которые помогут вам в битвах и поддержат вас в трудные моменты. Испытать юмористическое приключение: Несмотря на мрачные сражения, игра изобилует юмором и необычными моментами, которые добавят веселья в ваше приключение. Карманный некромант обещает захватывающее и веселое путешествие по миру фэнтези, где каждая битва и каждое решение влияют на исход вашего приключения. Будьте готовы к насыщенным и увлекательным сражениям в этой необычной игре!
1. Множитель урона
2. Взлом дропа
ХР
Золото
Кость
Дино Блю Сэк
Дино Ред Сэк
Дино Желтый Скак
Дино Грин Сэк
Магнит
Бомбить
Неуязвимость
3. Активирован Premium
4. Без рекламы
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