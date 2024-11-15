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Pocket Necromancer (Мод, Много урона)

Pocket Necromancer (Мод, Много урона) 1.1.2

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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
QuickSand Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 176 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
290
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир Pocket Necromancer — динамичной экшн-ролевой игры, происходящей в уникальном современном фэнтезийном мире. Ваша основная задача — отбиваться от волн демонов, угрожающих вашему миру. Сражайтесь с ними и защищайте свою территорию. Тщательно подбирайте свои навыки и способности, чтобы эффективно сражаться.


 Призывайте верных миньонов, которые помогут вам в битвах и поддержат вас в трудные моменты. Испытать юмористическое приключение: Несмотря на мрачные сражения, игра изобилует юмором и необычными моментами, которые добавят веселья в ваше приключение. Карманный некромант обещает захватывающее и веселое путешествие по миру фэнтези, где каждая битва и каждое решение влияют на исход вашего приключения. Будьте готовы к насыщенным и увлекательным сражениям в этой необычной игре!


Информация о модах

1. Множитель урона

2. Взлом дропа


ХР

Золото

Кость

Дино Блю Сэк

Дино Ред Сэк

Дино Желтый Скак

Дино Грин Сэк

Магнит

Бомбить

Неуязвимость

3. Активирован Premium

4. Без рекламы

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 Теги темы: Много урона

Скачать Pocket Necromancer (Мод, Много урона) v1.1.2 MOD APK

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Скачать Pocket Necromancer (Мод, Много урона) 176 Мб Ссылка 2 176 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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