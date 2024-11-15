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Immortal: Dark Slayer (Мод Меню)

Immortal: Dark Slayer (Мод Меню) 0.11.1

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Версия:
0.11.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
[GOLEM]
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
462
Скриншоты
Описание

Immortal: Dark Slayer — это захватывающий экшен-RPG с низкополигональной графикой, который погружает игроков в обширный открытый фэнтезийный мир, полный опасностей и испытаний. Даже самые сильные и смелые герои здесь могут столкнуться с рисками на каждом шагу. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, участвовать в динамичных сражениях, искать спрятанные сокровища и готовиться к напряжённым битвам с могущественными боссами.


Одной из ключевых особенностей Immortal: Dark Slayer является система прокачки персонажа. Улучшение характеристик, покупка мощного оружия и открытие новых талантов помогут вам не только выжить, но и неприятно удивить своих врагов на поле боя. Поклонникам динамичных сражений, крутых персонажей и захватывающего геймплея стоит обязательно попробовать эту игру, чтобы испытать все её особенности.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченная валюта

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