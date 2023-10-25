Fitness Club Tycoon - это захватывающий симулятор, в котором вы принимаете роль менеджера фитнес-клуба и стремитесь создать процветающее дело в индустрии фитнеса. Ваша задача - управлять учебными лагерями для похудения, помогать клиентам достичь своих целей в области фитнеса и вернуть им их идеальную фигуру.
Одним из ключевых аспектов игры является найм квалифицированных персональных тренеров, которые помогут вашим клиентам достичь желаемых результатов. Вы также будете отвечать за развитие своего фитнес-центра, делая его лучшим в мире.
Игра предоставляет вам возможность открывать новые учебные лагеря и фитнес-центры по всему миру, расширяя свой бизнес и привлекая больше клиентов. С потрясающей визуальной графикой и разнообразными игровыми возможностями, Fitness Club Tycoon обещает быть захватывающим опытом для всех, кто мечтает о создании собственного фитнес-империи.
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