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Fitness Club Tycoon (Мод, Много денег)

Fitness Club Tycoon (Мод, Много денег) 1.8.3

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Версия:
1.8.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hello Games Team
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 943
Скриншоты
Описание

Fitness Club Tycoon - это захватывающий симулятор, в котором вы принимаете роль менеджера фитнес-клуба и стремитесь создать процветающее дело в индустрии фитнеса. Ваша задача - управлять учебными лагерями для похудения, помогать клиентам достичь своих целей в области фитнеса и вернуть им их идеальную фигуру.


Одним из ключевых аспектов игры является найм квалифицированных персональных тренеров, которые помогут вашим клиентам достичь желаемых результатов. Вы также будете отвечать за развитие своего фитнес-центра, делая его лучшим в мире.


Игра предоставляет вам возможность открывать новые учебные лагеря и фитнес-центры по всему миру, расширяя свой бизнес и привлекая больше клиентов. С потрясающей визуальной графикой и разнообразными игровыми возможностями, Fitness Club Tycoon обещает быть захватывающим опытом для всех, кто мечтает о создании собственного фитнес-империи.



Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Fitness Club Tycoon (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Оля
Оля 25 октября 2023 20:22
Не понимаю почему не работает мод, может установить надо как-то чтобы работало
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