Cartoon city 2 : ферма и город.Веселый город мечта (Мод, Много денег) 3.34
Cartoon City 2 - это игра, которая увлекает вас в мир строительства и управления собственным городом. Она предоставляет вам полный контроль над созданием и украшением вашего собственного города, где каждый дом становится частью вашей уникальной метрополии.
Основная особенность Cartoon City 2 - это ваша способность не только строить здания, но и украшать их по своему вкусу. Вы можете создавать уникальные и красочные дома, которые сделают ваш город настоящим произведением искусства. Это добавляет элемент творчества к игровому процессу и позволяет вам выразить свой стиль.
Однако строительство города - это не только оформление. Вы также берете на себя ответственность за управление всеми аспектами вашего города. Это включает в себя обеспечение комфорта и благополучия жителей, строительство инфраструктуры и развитие экономики. Вашей целью является создание процветающего и процветающего города.
Информация о модах
МОД 1
Видео с наградами за высокие драгоценные камни и золото
Важно: включите, когда видео загружается, отключите, когда у вас есть награда.
МОД 2 Увеличение золота при его расходовании!
Скачать Cartoon city 2 : ферма и город.Веселый город мечта (Мод, Много денег) 3.34 взлом
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