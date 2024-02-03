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Cartoon city 2 : ферма и город.Веселый город мечта (Мод, Много денег)

Cartoon city 2 : ферма и город.Веселый город мечта (Мод, Много денег) 3.34

2
4
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Версия:
3.34
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
foranj - farm day games & paradise township hotels
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 810

Cartoon City 2 - это игра, которая увлекает вас в мир строительства и управления собственным городом. Она предоставляет вам полный контроль над созданием и украшением вашего собственного города, где каждый дом становится частью вашей уникальной метрополии.


Основная особенность Cartoon City 2 - это ваша способность не только строить здания, но и украшать их по своему вкусу. Вы можете создавать уникальные и красочные дома, которые сделают ваш город настоящим произведением искусства. Это добавляет элемент творчества к игровому процессу и позволяет вам выразить свой стиль.


Однако строительство города - это не только оформление. Вы также берете на себя ответственность за управление всеми аспектами вашего города. Это включает в себя обеспечение комфорта и благополучия жителей, строительство инфраструктуры и развитие экономики. Вашей целью является создание процветающего и процветающего города.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


Видео с наградами за высокие драгоценные камни и золото

Важно: включите, когда видео загружается, отключите, когда у вас есть награда.

МОД 2

Увеличение золота при его расходовании!

 Теги темы: Много денег, фермы

Скачать Cartoon city 2 : ферма и город.Веселый город мечта (Мод, Много денег) 3.34 взлом

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MOD V1 147 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 147 Мб

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