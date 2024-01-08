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Little Singham (Мод, Много денег)

Little Singham (Мод, Много денег) 5.12.811

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Версия:
5.12.811
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Zapak Mobile Games Pvt. Ltd
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 888
Скриншоты
Описание

Полиция - это орган правопорядка, который играет важную роль в обеспечении безопасности и порядка в нашей жизни. Ежедневно они сталкиваются с различными вызовами, включая социальные проблемы и серьезные преступления. Они работают на благо общества, даже если это связано с опасностью и рисками. Игра "Little Singham" приглашает вас в роли полицейского, чтобы вы могли почувствовать ту ответственность и трудности, с которыми они сталкиваются ежедневно, чтобы обеспечить мир и безопасность.


История игры рассказывает о преследовании опасного преступника по имени Шайтан Шамбала, который сбежал из тюрьмы. Шамбала известен своей опасной магией и преступными деяниями, включая ограбления и насилие. Вашей задачей будет вернуть его обратно в тюрьму, чтобы предотвратить дополнительные преступления и злодеяния. Эта игра предоставляет вам возможность почувствовать себя в роли героя, борющегося за справедливость и безопасность общества.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Little Singham (Мод, Много денег) v5.12.811 MOD APK

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