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Delta Touch (Полная версия)

Delta Touch (Полная версия) 6.2.1

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Версия:
6.2.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Open Touch Gaming
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 01:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 060
Скриншоты
Описание

Быстрый рост новых разработчиков игр — хорошо зарекомендовавшее себя явление, которое приносит пользу потребителям за счет усиления конкуренции и разнообразия на рынке. Именно поэтому игра продолжает улучшаться и добавлять новые функции. У вас будет выбор, который понравится и порадует вас благодаря новым именам, которые появляются. Игроки часто используют приложение под названием Delta Touch из-за значительных эффектов, которые оно приносит.


Пользователи являются наиболее нейтральными и заслуживающими доверия оценщиками полезности и важности программы. Геймеры всегда жаждали игр, которые вызывали такие же сильные эмоции, как и современные игры, еще до их создания. В частности, боевые действия; однако некоторые функции из первоначального выпуска устарели и больше не актуальны. Так откуда же у геймеров остается оригинальная игровая среда и современные функции? Ответ кроется в самом приложении Delta Touch.

  


Информация о модах

Полная версия 

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 Теги темы: Платные

Скачать Delta Touch (Полная версия) v6.2.1 MOD APK

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Скачать Delta Touch (Полная версия) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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