Delta Touch (Полная версия) 6.2.1
Быстрый рост новых разработчиков игр — хорошо зарекомендовавшее себя явление, которое приносит пользу потребителям за счет усиления конкуренции и разнообразия на рынке. Именно поэтому игра продолжает улучшаться и добавлять новые функции. У вас будет выбор, который понравится и порадует вас благодаря новым именам, которые появляются. Игроки часто используют приложение под названием Delta Touch из-за значительных эффектов, которые оно приносит.
Пользователи являются наиболее нейтральными и заслуживающими доверия оценщиками полезности и важности программы. Геймеры всегда жаждали игр, которые вызывали такие же сильные эмоции, как и современные игры, еще до их создания. В частности, боевые действия; однако некоторые функции из первоначального выпуска устарели и больше не актуальны. Так откуда же у геймеров остается оригинальная игровая среда и современные функции? Ответ кроется в самом приложении Delta Touch.
Полная версия
Скачать Delta Touch (Полная версия) v6.2.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.