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Idle Transformation (Мод, Много алмазов/без рекламы)

Idle Transformation (Мод, Много алмазов/без рекламы) v3.9.1

11
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Версия:
3.9.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
MOONEE PUBLISHING LTD
Категория:
Без интернета / Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Сегодня, 00:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 751
Описание

Idle Transformation — это захватывающая игра, где вы управляете процессом генетической трансформации вашего персонажа. Начиная как обычный человек, вы постепенно применяете различные технологии трансформации, чтобы превратиться в разнообразные, порой ужасающие существа. Этот процесс требует глубоких исследований и разработки новых генов, что добавляет научный элемент в игровой процесс.


По мере прогресса в игре вы будете открывать всё новые и новые возможности для изменения вашего персонажа, делая его сильнее, быстрее и более адаптированным к изменяющимся условиям игрового мира. Каждый этап трансформации делает персонажа не только внешне отличным от предыдущего состояния, но и наделяет уникальными способностями, которые можно использовать для достижения игровых целей.


Idle Transformation обещает не только занимательное, но и постоянно развивающееся приключение. Как игроки достигают новых уровней эволюции, они открывают совершенно новые аспекты игры, что делает каждую сессию уникальной. С каждым новым уровнем эволюции персонаж становится всё более могущественным и внушающим страх, предлагая игрокам неожиданные пути развития и стратегии выживания.


Информация о модах

Много алмазов + отключена реклама

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 Теги темы: Много денег, Без рекламы

Скачать Idle Transformation (Мод, Много алмазов/без рекламы) v3.9.1 MOD APK

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Скачать Idle Transformation (Мод, Много алмазов/без рекламы) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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