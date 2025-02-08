Описание

Pokémon TCG Pocket предлагает вам уникальную возможность насладиться миром покемонов, где бы вы ни находились! Теперь культовые карточки покемонов доступны на вашем мобильном устройстве, чтобы вы могли собирать, открывать и демонстрировать свою коллекцию в любое время.





Каждый день вас ждут бесплатные колоды — открывайте два бустера ежедневно и пополняйте коллекцию редкими картами с классическими и новыми иллюстрациями. В игре представлены эксклюзивные карты с новыми 3D-иллюстрациями, которые переносят вас в мир Pokémon. Используйте папки и доски для демонстрации, чтобы показать свои достижения и делиться коллекцией со всем миром. Pokémon TCG Pocket — ваш портал в увлекательный мир карточных игр покемонов!