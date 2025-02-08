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Pokémon TCG Pocket (Мод, Speed Hack)

Pokémon TCG Pocket (Мод, Speed Hack) 1.1.1

Коллекционируйте, открывайте и показывайте свои карты
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
The Pokémon Company
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 357 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
251
Скриншоты
Описание

Pokémon TCG Pocket предлагает вам уникальную возможность насладиться миром покемонов, где бы вы ни находились! Теперь культовые карточки покемонов доступны на вашем мобильном устройстве, чтобы вы могли собирать, открывать и демонстрировать свою коллекцию в любое время.


Каждый день вас ждут бесплатные колоды — открывайте два бустера ежедневно и пополняйте коллекцию редкими картами с классическими и новыми иллюстрациями. В игре представлены эксклюзивные карты с новыми 3D-иллюстрациями, которые переносят вас в мир Pokémon. Используйте папки и доски для демонстрации, чтобы показать свои достижения и делиться коллекцией со всем миром. Pokémon TCG Pocket — ваш портал в увлекательный мир карточных игр покемонов!


Информация о модах

Speed Hack

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Скачать Pokémon TCG Pocket (Мод, Speed Hack) v1.1.1 MOD APK

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Скачать Pokémon TCG Pocket (Мод, Speed Hack) 357 Мб Ссылка 2 357 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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