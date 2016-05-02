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Balatro

Balatro 0.6

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Версия:
0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Playstack
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
215
Скриншоты
Описание

Balatro — это увлекательная мобильная игра, которая сочетает в себе элементы пасьянса и покера, предлагая игрокам уникальный игровой опыт с возможностью менять правила. Ваша главная задача — победить боссов, создавая мощные покерные комбинации.


Игроки могут исследовать новые джокеры, которые изменяют ход игры, и комбинировать карты для создания сильных комбо. Накапливайте фишки, чтобы сразиться с сложными боссами и находите скрытые бонусные руки и колоды во время прохождения.


Не бойтесь использовать любую помощь, которая вам попадется на пути, ведь она будет полезна для победы над боссами, прохождения финального испытания и завоевания наград. Balatro предлагает игрокам не только стратегические задачи, но и увлекательные моменты, которые делают игру захватывающей и интересной.


Информация о модах

Полная игра

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Скачать Balatro 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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