Описание

В Shogun’s Curse вас ждёт жуткая миссия мести — проклятие Сёгуна заставит вас охотиться на зловещих монстров и сражаться за восстановление справедливости. Каждая битва — это испытание ваших тактических сражений, где влияние тёмных сил может усложнить задачу. Исследуйте разрушенные арены, сталкивайтесь с грозными боссами и прокладывайте путь через волны врагов, чтобы заслужить шанс завладеть скрытыми артефактами.





Собирайте могущественные предметы, усиливайте своих воинов и оттачивайте боевые навыки, чтобы подготовиться к самым опасным столкновениям. С каждой новой ареной ваша стратегия должна становиться всё более изощрённой — только лучшие герои выдержат натиск Проклятия Сёгуна и вернут свет в этот мрачный мир.