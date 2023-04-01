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Shogun's Curse (Мод, Много денег)

Shogun's Curse 1.1

Много денег

Погрузитесь в мир древнего проклятия: мастерство стратегии и сила в боях
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Версия:
1.1
Требования:
Android
Разработчик:
Oh Baby Games
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 428 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Shogun’s Curse вас ждёт жуткая миссия мести — проклятие Сёгуна заставит вас охотиться на зловещих монстров и сражаться за восстановление справедливости. Каждая битва — это испытание ваших тактических сражений, где влияние тёмных сил может усложнить задачу. Исследуйте разрушенные арены, сталкивайтесь с грозными боссами и прокладывайте путь через волны врагов, чтобы заслужить шанс завладеть скрытыми артефактами.


Собирайте могущественные предметы, усиливайте своих воинов и оттачивайте боевые навыки, чтобы подготовиться к самым опасным столкновениям. С каждой новой ареной ваша стратегия должна становиться всё более изощрённой — только лучшие герои выдержат натиск Проклятия Сёгуна и вернут свет в этот мрачный мир.


Информация о модах

Полные, неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Shogun's Curse (Мод, Много денег) 428 Мб Ссылка 2 428 Мб

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