Shogun's Curse 1.1
Погрузитесь в мир древнего проклятия: мастерство стратегии и сила в боях
Версия:
1.1
Требования:
Android
Разработчик:
Oh Baby Games
Обновлено:
Сегодня, 15:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 428 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание
В Shogun’s Curse вас ждёт жуткая миссия мести — проклятие Сёгуна заставит вас охотиться на зловещих монстров и сражаться за восстановление справедливости. Каждая битва — это испытание ваших тактических сражений, где влияние тёмных сил может усложнить задачу. Исследуйте разрушенные арены, сталкивайтесь с грозными боссами и прокладывайте путь через волны врагов, чтобы заслужить шанс завладеть скрытыми артефактами.
Собирайте могущественные предметы, усиливайте своих воинов и оттачивайте боевые навыки, чтобы подготовиться к самым опасным столкновениям. С каждой новой ареной ваша стратегия должна становиться всё более изощрённой — только лучшие герои выдержат натиск Проклятия Сёгуна и вернут свет в этот мрачный мир.
Информация о модах
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