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Eternal Isle: Adventure Begins

Eternal Isle: Adventure Begins 1.0.5

Оригинал

Погрузитесь в эпическое фэнтезийное приключение в мире неизведанных сокровищ
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
zhangyd2963
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 924 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Eternal Isle: Adventure Begins приглашает вас отправиться в авантюрное путешествие по неизведанным землям, где скрываются древние тайны, опасные чудовища и сокровища прошлого. Откройте красочный фэнтезийный мир, наполненный живописными локациями и уникальными испытаниями: преодолевайте суровые условия пустошей и подземелий, собирайте редкие ресурсы и исследуйте заброшенные храмы в поисках легендарных артефактов. Каждая битва обещает захватывающие впечатления, а каждая находка — ключ к разгадке истории этого мира.


Соберите отряд могущественных героев, развивайте их способности и создавайте легендарную славу, преодолевая волны врагов и выполняя разнообразные задания. Новая система боя и прогрессии позволяет быстро повышать силу, разблокировать мощные навыки и экипировку, а щедрые награды дарят чувство достижения и стимулируют дальнейшее исследование. Постройте свою историю в Eternal Isle, где каждый выбор формирует уникальный путь героя и определяет его судьбу.


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Скачать Eternal Isle: Adventure Begins 924 Мб Ссылка 2 924 Мб

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