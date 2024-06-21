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Tavern Rumble (Мод, Много бриллиантов)

Tavern Rumble (Мод, Много бриллиантов) 7.15

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Версия:
7.15
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Evrac Studio
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 263
Скриншоты
Описание

Tavern Rumble Roguelike Deck Building Game - это захватывающая карточная игра, которая сочетает в себе элементы тактики, рогалика и стратегии. В этой игре вы создаете уникальные колоды карт, используя легендарных героев, чтобы сразиться с разными противниками в темных подземельях и тавернах.


Основной акцент в игре делается на стратегии и тактике. Вы должны выбирать героев, которые подходят под вашу игровую тактику, и создавать оптимальные комбинации карт для уничтожения врагов. По мере продвижения в игре, вы будете сталкиваться с различными противниками и ситуациями, и ваша стратегия будет меняться в зависимости от вашего опыта и собранной колоды.


Игрокам предоставляется большой выбор персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем игры. Вы также можете развивать своих героев, выбирать разные направления развития и находить новое оружие и броню, чтобы улучшить своих бойцов.



Информация о модах

Неограниченное количество бриллиантов

Платные классы и костюмы Куплены

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 Теги темы: Много алмазов, Пиксельная

Скачать Tavern Rumble (Мод, Много бриллиантов) v7.15 MOD APK

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Скачать Tavern Rumble (Мод, Много бриллиантов) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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