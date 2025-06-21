MARVEL Duel (Встроенный кэш) 1.0.125513
MARVEL Duel - это захватывающая карточная игра, которая погружает вас в мир вселенной Marvel. Эта игра разработана NetEase Games и предоставляет игрокам возможность создать свою колоду карточек с любимыми супергероями Marvel и сражаться с другими игроками.
В MARVEL Duel вы сможете встретиться с известными персонажами, такими как Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка и многими другими. Вы сможете собрать команду супергероев и суперзлодеев, каждый из которых обладает уникальными способностями и атаками. Основная цель игры - разработать стратегию и использовать свои карточки с умом, чтобы победить оппонентов. MARVEL Duel предлагает захватывающий геймплей и множество возможностей для тактических сражений.
Если вы фанат вселенной Marvel и карточных игр, то MARVEL Duel предоставит вам возможность погрузиться в увлекательный мир супергероев и суперзлодеев.
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