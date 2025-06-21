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MARVEL Duel (Встроенный кэш)

MARVEL Duel (Встроенный кэш) 1.0.125513

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Версия:
1.0.125513
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Netease Games Global
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 18:31
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 090
Скриншоты
Описание

MARVEL Duel - это захватывающая карточная игра, которая погружает вас в мир вселенной Marvel. Эта игра разработана NetEase Games и предоставляет игрокам возможность создать свою колоду карточек с любимыми супергероями Marvel и сражаться с другими игроками.


В MARVEL Duel вы сможете встретиться с известными персонажами, такими как Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка и многими другими. Вы сможете собрать команду супергероев и суперзлодеев, каждый из которых обладает уникальными способностями и атаками. Основная цель игры - разработать стратегию и использовать свои карточки с умом, чтобы победить оппонентов. MARVEL Duel предлагает захватывающий геймплей и множество возможностей для тактических сражений.


Если вы фанат вселенной Marvel и карточных игр, то MARVEL Duel предоставит вам возможность погрузиться в увлекательный мир супергероев и суперзлодеев.



Информация о модах
  • Меню
  • Скорость игры
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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать MARVEL Duel (Встроенный кэш) v1.0.125513 MOD APK

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Скачать MARVEL Duel (Встроенный кэш) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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