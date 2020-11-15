android-1.ru / Игры / Карточные / Yu-Gi-Oh! Duel Links (Мод меню)
Yu-Gi-Oh! Duel Links (Мод меню)

Yu-Gi-Oh! Duel Links (Мод меню) 8.9.0

4
0
Скачать (63 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
8.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KONAMI
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 791

Если вы поклонник манги, нет причин, по которым вы не знаете, как практиковать Yu-Gi-Oh Кадзуки Такахаши. После восторженной поддержки читателей Yu-Gi-Oh также адаптирован для аниме-фильмов и игр. KONAMI - японский разработчик игр выпустил Yu-Gi-Oh! Duel Links, чтобы продолжить историю мальчика Юги Муто, собирайте карты, чтобы завершить игру Millennium Puzzle. Можно сказать, Yu-Gi-Oh! Duel Links станет игрой, которую не пропустит ни один поклонник жанра манга. 


Yu-Gi-Oh! Duel Links рассказывает, что история вращается между персонажами Сето Кайба и Юги Муто. Когда Юги Муто пытается собрать карты, чтобы завершить свою универсальную игру, Сето Кайба пытается остановить его. Он создает мир дуэлей, где карты могут вызывать духов подобных воинов. Сето Кайба бросает вызов Юги Муто, и он хочет уничтожить все его карты. Юги Муто поклялся защищать свои карты и использовал их против Сето Кайбы. Кто победит?



Скриншоты

Информация о модах

1. Меню модов

2. Автозапуск бота

3. Показать информацию о монстре и статусе

4. Раскройте карту лицевой стороной


 Теги темы: Мод меню

Скачать Yu-Gi-Oh! Duel Links (Мод меню) 8.9.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Yu-Gi-Oh! Duel Links (Мод меню) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Dungeon Maker (Бесплатные покупки/мод меню)
Dungeon Maker (Бесплатные покупки/мод меню)
Версия: 1.11.24
Cultist Simulator (Встроенный кэш)
Cultist Simulator (Встроенный кэш)
Версия: 3.6.1
Pirates Outlaws (Мод меню)
Pirates Outlaws (Мод меню)
Версия: 4.11
Talisman: Origins
Talisman: Origins
Версия: 37.07
Tactical Monsters (Тактические Монстры) (Мод, Высокая атака/защита)
Tactical Monsters (Тактические Монстры) (Мод, Высокая атака/защита)
Версия: 1.19.26
WWE SuperCard - Карточные Бои (Полная версия)
WWE SuperCard - Карточные Бои (Полная версия)
Версия: 4.5.0.9540749
Wildfrost (Мод, Unlocked)
Wildfrost (Мод, Unlocked)
Версия: 1.1.3
Choice of Life: Middle Ages 2 (Полная версия)
Choice of Life: Middle Ages 2 (Полная версия)
Версия: 1.09

Отзывы о Yu-Gi-Oh! Duel Links (Мод меню)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Любопытный
Любопытный 15 ноября 2020 12:56
Как работает мод меню, в этой игре?
+1
Ответить