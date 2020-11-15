Если вы поклонник манги, нет причин, по которым вы не знаете, как практиковать Yu-Gi-Oh Кадзуки Такахаши. После восторженной поддержки читателей Yu-Gi-Oh также адаптирован для аниме-фильмов и игр. KONAMI - японский разработчик игр выпустил Yu-Gi-Oh! Duel Links, чтобы продолжить историю мальчика Юги Муто, собирайте карты, чтобы завершить игру Millennium Puzzle. Можно сказать, Yu-Gi-Oh! Duel Links станет игрой, которую не пропустит ни один поклонник жанра манга.





Yu-Gi-Oh! Duel Links рассказывает, что история вращается между персонажами Сето Кайба и Юги Муто. Когда Юги Муто пытается собрать карты, чтобы завершить свою универсальную игру, Сето Кайба пытается остановить его. Он создает мир дуэлей, где карты могут вызывать духов подобных воинов. Сето Кайба бросает вызов Юги Муто, и он хочет уничтожить все его карты. Юги Муто поклялся защищать свои карты и использовал их против Сето Кайбы. Кто победит?



