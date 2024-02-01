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Miracle Merchant (Мод, Без рекламы)

Miracle Merchant (Мод, Без рекламы) 1.2.24

Смешивай карты, вари зелья и стань мастером алхимии в карточной головоломке
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Версия:
1.2.24
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Arnold Rauers
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Miracle Merchant — это карточная игра-головоломка, в которой ты становишься учеником алхимика и создаёшь зелья для клиентов с самыми разными запросами. Каждые пять минут ты выбираешь карты ингредиентов, комбинируешь их в нужной последовательности и стараешься получить зелье, которое принесёт больше всего очков. Каждая партия уникальна — колода генерируется случайно, а клиенты капризны, так что придётся думать и планировать.


Красочная нарисованная графика, ежедневные задания и таблица лидеров делают игру увлекательной и для коротких сессий, и для долгих заходов. Ты можешь собирать коллекцию зелий, совершенствовать стратегии и просто получать удовольствие от неспешного, но глубокого геймплея. Игра полностью офлайн, не требует доната и отлично подойдёт всем, кто любит карточные головоломки с атмосферой и стилем.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Miracle Merchant (Мод, Без рекламы) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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