Miracle Merchant (Мод, Без рекламы) 1.2.24
Смешивай карты, вари зелья и стань мастером алхимии в карточной головоломке
Miracle Merchant — это карточная игра-головоломка, в которой ты становишься учеником алхимика и создаёшь зелья для клиентов с самыми разными запросами. Каждые пять минут ты выбираешь карты ингредиентов, комбинируешь их в нужной последовательности и стараешься получить зелье, которое принесёт больше всего очков. Каждая партия уникальна — колода генерируется случайно, а клиенты капризны, так что придётся думать и планировать.
Красочная нарисованная графика, ежедневные задания и таблица лидеров делают игру увлекательной и для коротких сессий, и для долгих заходов. Ты можешь собирать коллекцию зелий, совершенствовать стратегии и просто получать удовольствие от неспешного, но глубокого геймплея. Игра полностью офлайн, не требует доната и отлично подойдёт всем, кто любит карточные головоломки с атмосферой и стилем.
Взлом скорости, без рекламы.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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