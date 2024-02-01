Описание

Miracle Merchant — это карточная игра-головоломка, в которой ты становишься учеником алхимика и создаёшь зелья для клиентов с самыми разными запросами. Каждые пять минут ты выбираешь карты ингредиентов, комбинируешь их в нужной последовательности и стараешься получить зелье, которое принесёт больше всего очков. Каждая партия уникальна — колода генерируется случайно, а клиенты капризны, так что придётся думать и планировать.





Красочная нарисованная графика, ежедневные задания и таблица лидеров делают игру увлекательной и для коротких сессий, и для долгих заходов. Ты можешь собирать коллекцию зелий, совершенствовать стратегии и просто получать удовольствие от неспешного, но глубокого геймплея. Игра полностью офлайн, не требует доната и отлично подойдёт всем, кто любит карточные головоломки с атмосферой и стилем.