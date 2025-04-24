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Neuroshima Hex (Мод, Unlocked)

Neuroshima Hex (Мод, Unlocked) 4.27.19

Тактические битвы в постапоке: сражайся армиями и побеждай в шахматах будущего
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Версия:
4.27.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Portal Games Digital
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 00:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 174 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Neuroshima Hex — это стратегическая настольная игра в цифровом формате, где ты управляешь одной из четырёх армий в мире разрушенного будущего. Каждые пять минут ты выкладываешь на поле новые модули, активируешь бой и просчитываешь ходы как в тактической головоломке. В игре — кроссплатформенный онлайн с асинхронным режимом, улучшенный ИИ и три уровня сложности для соло-игры.


На старте доступны Молох, Борго, Аванпост и Гегемония, а другие армии вернутся в будущих обновлениях. Все покупки из старой версии сохранятся — их можно будет загрузить бесплатно. Игра полностью адаптирована под новые устройства, работает офлайн и подойдёт тем, кто ценит глубокую тактику, короткие матчи и атмосферу мира, где каждый бой — борьба за выживание.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Neuroshima Hex (Мод, Unlocked) v4.27.19 MOD APK

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Скачать Neuroshima Hex (Мод, Unlocked) 174 Мб Ссылка 2 174 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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