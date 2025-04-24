Neuroshima Hex (Мод, Unlocked) 4.27.19
Тактические битвы в постапоке: сражайся армиями и побеждай в шахматах будущего
Neuroshima Hex — это стратегическая настольная игра в цифровом формате, где ты управляешь одной из четырёх армий в мире разрушенного будущего. Каждые пять минут ты выкладываешь на поле новые модули, активируешь бой и просчитываешь ходы как в тактической головоломке. В игре — кроссплатформенный онлайн с асинхронным режимом, улучшенный ИИ и три уровня сложности для соло-игры.
На старте доступны Молох, Борго, Аванпост и Гегемония, а другие армии вернутся в будущих обновлениях. Все покупки из старой версии сохранятся — их можно будет загрузить бесплатно. Игра полностью адаптирована под новые устройства, работает офлайн и подойдёт тем, кто ценит глубокую тактику, короткие матчи и атмосферу мира, где каждый бой — борьба за выживание.
Разблокированная игра
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