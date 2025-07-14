Shadow Era - Trading Card Game (Мод меню) v5.00000
Shadow Era - это бесплатная коллекционная карточная игра, разработанная Wulven Studios, и доступна на различных платформах. Она представляет собой захватывающий мир коллекционирования и стратегии с использованием цифровых карт. Игра получила широкое признание и привлекла множество игроков своей увлекательной геймплейной механикой и интересными механиками карточных боев.
Shadow Era предоставляет игрокам возможность создавать свои собственные колоды из разнообразных карт, каждая из которых имеет уникальные способности и характеристики. Игроки могут соревноваться с другими игроками, тестировать свои стратегии и умения в онлайн-боях. Игра также предоставляет игрокам возможность погрузиться в фэнтезийный мир Shadow Era, где они могут встретить разнообразных персонажей и разгадывать тайны этого увлекательного мира.
Благодаря своей бесплатной модели и увлекательным карточным битвам, Shadow Era привлекает игроков, желающих испытать свои навыки и создать самую мощную колоду. Если вы увлекаетесь коллекционными карточными играми и стратегическими сражениями, Shadow Era может стать интересным вариантом для вас. Не упустите шанс погрузиться в этот захватывающий мир и соревноваться с другими игроками.
– Категория: Использовать только во время вражеского хода
1. Таймер окончания
2. Вражеский читер – Автоматическая победа – не всегда работает | но когда работает, вы мгновенно побеждаете и видите сообщение о том, что другой игрок жульничает.
3. Завершить ход
4. Низкое здоровье врага
5. Головокружение врага
6. Сбить с толку и предотвратить атаку
- Категория: Использовать только во время ВАШЕГО хода
7. Режим бога
8. ВЫЛЕЧИТЬ МЕНЯ
- Категория: Другое
9. Восстановление здоровья обеих сторон
10. Завершить матч ничьей
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Установка
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Внимание▶
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