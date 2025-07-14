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Shadow Era - Trading Card Game (Мод меню)

Shadow Era - Trading Card Game (Мод меню) v5.00000

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Версия:
5.00000
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wulven Game Studios
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Вчера, 21:55
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 545 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 132
Описание

Shadow Era - это бесплатная коллекционная карточная игра, разработанная Wulven Studios, и доступна на различных платформах. Она представляет собой захватывающий мир коллекционирования и стратегии с использованием цифровых карт. Игра получила широкое признание и привлекла множество игроков своей увлекательной геймплейной механикой и интересными механиками карточных боев.


Shadow Era предоставляет игрокам возможность создавать свои собственные колоды из разнообразных карт, каждая из которых имеет уникальные способности и характеристики. Игроки могут соревноваться с другими игроками, тестировать свои стратегии и умения в онлайн-боях. Игра также предоставляет игрокам возможность погрузиться в фэнтезийный мир Shadow Era, где они могут встретить разнообразных персонажей и разгадывать тайны этого увлекательного мира.


Благодаря своей бесплатной модели и увлекательным карточным битвам, Shadow Era привлекает игроков, желающих испытать свои навыки и создать самую мощную колоду. Если вы увлекаетесь коллекционными карточными играми и стратегическими сражениями, Shadow Era может стать интересным вариантом для вас. Не упустите шанс погрузиться в этот захватывающий мир и соревноваться с другими игроками.



Информация о модах

– Категория:  Использовать только во время вражеского хода

1. Таймер окончания

2. Вражеский читер – Автоматическая победа – не всегда работает | но когда работает, вы мгновенно побеждаете и видите сообщение о том, что другой игрок жульничает.

3. Завершить ход

4. Низкое здоровье врага

5. Головокружение врага

6. Сбить с толку и предотвратить атаку

- Категория:  Использовать только во время ВАШЕГО хода

7. Режим бога

8. ВЫЛЕЧИТЬ МЕНЯ

- Категория:  Другое

9. Восстановление здоровья обеих сторон

10. Завершить матч ничьей

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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