Shadowverse CCG (Мод меню) 4.5.30
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Cygames, Inc.
Версия:
4.5.30
Обновлено:
Сегодня, 21:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
2
Просмотров:
4 366
Shadowverse CCG - это отличная карточная игра, предназначенная для всех, кто любит увлекательные и стратегические игры с картами. Игра предлагает множество увлекательных карт и разнообразных тем, что делает каждый матч уникальным и интересным. Вы сможете насладиться битвами с различными стратегиями и тактиками, и каждая ваша игра будет вызовом для вашего интеллекта и карточных навыков. В Shadowverse CCG игроки имеют возможность собирать и сортировать различные карты. Это позволяет вам создавать уникальные колоды и разрабатывать собственные стратегии для победы. Процесс сбора и анализа карт добавляет глубину и тактические возможности в игру.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Множитель здоровья
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