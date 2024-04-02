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Shadowverse CCG (Мод меню)

Shadowverse CCG (Мод меню) 4.5.30

3
0
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Cygames, Inc.
Версия:
4.5.30
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 67 Мб
id приложения:
com.cygames.Shadowverse
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
2
Просмотров:
4 366

Shadowverse CCG - это отличная карточная игра, предназначенная для всех, кто любит увлекательные и стратегические игры с картами. Игра предлагает множество увлекательных карт и разнообразных тем, что делает каждый матч уникальным и интересным. Вы сможете насладиться битвами с различными стратегиями и тактиками, и каждая ваша игра будет вызовом для вашего интеллекта и карточных навыков. В Shadowverse CCG игроки имеют возможность собирать и сортировать различные карты. Это позволяет вам создавать уникальные колоды и разрабатывать собственные стратегии для победы. Процесс сбора и анализа карт добавляет глубину и тактические возможности в игру.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Множитель здоровья



 Теги темы: Мод меню

Скачать Shadowverse CCG (Мод меню) 4.5.30 взлом

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Скачать Shadowverse CCG (Мод меню) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Shadowverse CCG (Мод меню)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 апреля 2024 16:25
Мокс, Могут работать не все функции :(
0
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Мокс
Мокс 2 апреля 2024 13:23
Парни, почему работает только увеличение атаки? как сделать больше ХП?
0
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