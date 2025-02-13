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Apeiron - Godling Genesis (Мод Меню)

Apeiron - Godling Genesis (Мод Меню) 1.3.46

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Версия:
1.3.46
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Foonie Magus Pte Limited
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 213 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62
Скриншоты
Описание

Apeiron — это уникальная гибридная стратегическая игра в реальном времени, которая сочетает в себе элементы roguelike, карточных битв и симулятора бога. В этой игре вы получаете роль бога, управляющего собственными планетами и гигантскими аватарами, которые сражаются в эпических битвах.


Как новорожденный бог, вы призваны Высшей Богиней Космос, чтобы победить тьму Безумного Бога Хаоса, угрожающего Вселенной. В игре вам предстоит исследовать подземелья в PvE-режиме, сражаться в увлекательных PvP-боях на Арене и развивать свою планету, наблюдая за эволюцией своего мира. Каждое ваше решение и действие играют ключевую роль в развитии событий, открывая перед вами все больше загадок и тайн.


В основе игры лежит богатая мифология и сложная вселенная Godiverse, где вам предстоит встречать различных могущественных богов, создавать союзы и постепенно раскрывать тайну войны, Дирака и самого существования Godiverse. Присоединяйтесь к этим масштабным приключениям, погружайтесь в увлекательную стратегию и станьте настоящим богом в этой удивительной игре!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Apeiron - Godling Genesis (Мод Меню) v1.3.46 MOD APK

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Скачать Apeiron - Godling Genesis (Мод Меню) 213 Мб Ссылка 2 213 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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