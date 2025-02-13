Описание

Apeiron — это уникальная гибридная стратегическая игра в реальном времени, которая сочетает в себе элементы roguelike, карточных битв и симулятора бога. В этой игре вы получаете роль бога, управляющего собственными планетами и гигантскими аватарами, которые сражаются в эпических битвах.





Как новорожденный бог, вы призваны Высшей Богиней Космос, чтобы победить тьму Безумного Бога Хаоса, угрожающего Вселенной. В игре вам предстоит исследовать подземелья в PvE-режиме, сражаться в увлекательных PvP-боях на Арене и развивать свою планету, наблюдая за эволюцией своего мира. Каждое ваше решение и действие играют ключевую роль в развитии событий, открывая перед вами все больше загадок и тайн.





В основе игры лежит богатая мифология и сложная вселенная Godiverse, где вам предстоит встречать различных могущественных богов, создавать союзы и постепенно раскрывать тайну войны, Дирака и самого существования Godiverse. Присоединяйтесь к этим масштабным приключениям, погружайтесь в увлекательную стратегию и станьте настоящим богом в этой удивительной игре!