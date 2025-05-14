android-1.ru / Игры / Карточные / Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню)
Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню)

Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню) 1.0.1

Собери колоду, пройди подземелье и прими вызов богов
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
COLOPL, Inc.
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 13:10
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Tsukuyomi: The Divine Hunter — это карточный roguelike, где каждое погружение в подземелье уникально. Каждые 5 минут ты выбираешь карты, строишь стратегию и сражаешься с врагами, используя умения, комбо и эффекты. Карты даются случайно, структура уровней меняется, а каждая битва — риск потерять всё. Проиграл — начинай с нуля, но уже с опытом и новым подходом.


В Tsukuyomi: The Divine Hunter сочетаются динамичная система построения колоды, процедурная генерация и тактические бои. Побеждай врагов, собирай редкие карты, усиливай колоду, адаптируйся к условиям и стремись дойти до финала, не теряя контроль над своим стилем. Визуал вдохновлён японской мифологией, а атмосфера — мрачная, но захватывающая. Только внимательный игрок дойдёт до конца. Готов рискнуть всем ради одного победного забега?


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Авто Победа

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню) v1.0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Солитер: Девушки в костюмах (Мод, Без рекламы)
Солитер: Девушки в костюмах (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2
JUMP Stars Assemble (Мод, Без рекламы)
JUMP Stars Assemble (Мод, Без рекламы)
Version: 6.0
Neuroshima Hex (Мод, Unlocked)
Neuroshima Hex (Мод, Unlocked)
Version: 4.27.19
Miracle Merchant (Мод, Без рекламы)
Miracle Merchant (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.24
Shogun's Curse (Мод, Много денег)
Shogun's Curse (Мод, Много денег)
Version: 1.1
Eternal Isle: Adventure Begins
Eternal Isle: Adventure Begins
Version: 1.0.5
Disney Solitaire (Мод, auto win)
Disney Solitaire (Мод, auto win)
Version: 0.43.3
Mafia Roulette: Liras Bar (Мод, Много денег)
Mafia Roulette: Liras Bar (Мод, Много денег)
Version: 1.4

Отзывы о Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив