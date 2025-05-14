Описание

Tsukuyomi: The Divine Hunter — это карточный roguelike, где каждое погружение в подземелье уникально. Каждые 5 минут ты выбираешь карты, строишь стратегию и сражаешься с врагами, используя умения, комбо и эффекты. Карты даются случайно, структура уровней меняется, а каждая битва — риск потерять всё. Проиграл — начинай с нуля, но уже с опытом и новым подходом.





В Tsukuyomi: The Divine Hunter сочетаются динамичная система построения колоды, процедурная генерация и тактические бои. Побеждай врагов, собирай редкие карты, усиливай колоду, адаптируйся к условиям и стремись дойти до финала, не теряя контроль над своим стилем. Визуал вдохновлён японской мифологией, а атмосфера — мрачная, но захватывающая. Только внимательный игрок дойдёт до конца. Готов рискнуть всем ради одного победного забега?