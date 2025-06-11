Solitaire Dreams: Beauty Cards 1.0.0
Классический пасьянс с бонусом: разблокируй карты и очаровательных спутниц
Solitaire Dreams: Beauty Cards сочетает классическую механику пасьянса с коллекционированием иллюстраций привлекательных героинь. Проходи уровни, складывай карты в правильной последовательности и открывай карточки с новыми персонажами. Каждая из них имеет свою историю, позы и наряды — чем больше выигрываешь, тем больше узнаёшь.
Игра сохраняет простоту и ритм классического пасьянса, но добавляет немного визуального разнообразия. Перетаскивай карты, завершай партии и снимай стресс, наблюдая за прогрессом коллекции. Для тех, кто любит карточные игры и визуальную составляющую, это — расслабляющий способ скоротать время.
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Установка
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.