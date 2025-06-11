android-1.ru / Игры / Карточные / Solitaire Dreams: Beauty Cards
Solitaire Dreams: Beauty Cards

Solitaire Dreams: Beauty Cards 1.0.0

Классический пасьянс с бонусом: разблокируй карты и очаровательных спутниц
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Darchii Studio
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Вчера, 23:35
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Solitaire Dreams: Beauty Cards сочетает классическую механику пасьянса с коллекционированием иллюстраций привлекательных героинь. Проходи уровни, складывай карты в правильной последовательности и открывай карточки с новыми персонажами. Каждая из них имеет свою историю, позы и наряды — чем больше выигрываешь, тем больше узнаёшь.


Игра сохраняет простоту и ритм классического пасьянса, но добавляет немного визуального разнообразия. Перетаскивай карты, завершай партии и снимай стресс, наблюдая за прогрессом коллекции. Для тех, кто любит карточные игры и визуальную составляющую, это — расслабляющий способ скоротать время.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Solitaire Dreams: Beauty Cards v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Solitaire Dreams: Beauty Cards 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Monster Train (Мод, Unlocked)
Monster Train (Мод, Unlocked)
Version: 2.3.5
Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked)
Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.4
Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню)
Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню)
Version: 1.0.5
Солитер: Девушки в костюмах (Мод, Без рекламы)
Солитер: Девушки в костюмах (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2
JUMP Stars Assemble (Мод, Без рекламы)
JUMP Stars Assemble (Мод, Без рекламы)
Version: 6.0
Neuroshima Hex (Мод, Unlocked)
Neuroshima Hex (Мод, Unlocked)
Version: 4.27.19
Miracle Merchant (Мод, Без рекламы)
Miracle Merchant (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.24
Shogun's Curse (Мод, Много денег)
Shogun's Curse (Мод, Много денег)
Version: 1.1

Отзывы о Solitaire Dreams: Beauty Cards


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив