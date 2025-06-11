Описание

Solitaire Dreams: Beauty Cards сочетает классическую механику пасьянса с коллекционированием иллюстраций привлекательных героинь. Проходи уровни, складывай карты в правильной последовательности и открывай карточки с новыми персонажами. Каждая из них имеет свою историю, позы и наряды — чем больше выигрываешь, тем больше узнаёшь.





Игра сохраняет простоту и ритм классического пасьянса, но добавляет немного визуального разнообразия. Перетаскивай карты, завершай партии и снимай стресс, наблюдая за прогрессом коллекции. Для тех, кто любит карточные игры и визуальную составляющую, это — расслабляющий способ скоротать время.