android-1.ru / Игры / Карточные / Dungeon Cards 2 (Мод, Много денег)
Dungeon Cards 2 (Мод, Много денег)

Dungeon Cards 2 (Мод, Много денег) 1.0.31

Пошаговое выживание, где каждая карта — шаг к славе или гибели
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
717 pixels
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 11:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Dungeon Cards 2 сочетает в себе механику головоломки, карточной стратегии и roguelike-приключения. Ты перемещаешь героя по сетке, выбирая путь через монстров, ловушки, зелья и оружие. Каждое касание — риск и возможность. Основная цель — собрать как можно больше золота, прокладывая маршрут сквозь случайно сгенерированные уровни. Чем дольше продержишься и чем выше счёт, тем больше героев и способностей открываешь.


Во втором выпуске тебя ждут новые типы карт, продвинутые классы, улучшенные механики сохранения и разнообразие сценариев. Игра не прощает ошибок, но и вознаграждает смелость: каждая партия — как шахматная партия с тьмой. Идеально подходит для коротких сессий, но затягивает надолго — возвращайся снова, чтобы пройти ещё глубже.


Информация о модах

Войдите в игру, чтобы получить большую сумму валюты

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Dungeon Cards 2 (Мод, Много денег) v1.0.31 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Dungeon Cards 2 (Мод, Много денег) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Solitaire Dreams: Beauty Cards
Solitaire Dreams: Beauty Cards
Version: 1.0.0
Monster Train (Мод, Unlocked)
Monster Train (Мод, Unlocked)
Version: 2.3.5
Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked)
Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.4
Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню)
Tsukuyomi: The Divine Hunter (Мод Меню)
Version: 1.0.5
Солитер: Девушки в костюмах (Мод, Без рекламы)
Солитер: Девушки в костюмах (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2
JUMP Stars Assemble (Мод, Без рекламы)
JUMP Stars Assemble (Мод, Без рекламы)
Version: 6.0
Neuroshima Hex (Мод, Unlocked)
Neuroshima Hex (Мод, Unlocked)
Version: 4.27.19
Miracle Merchant (Мод, Без рекламы)
Miracle Merchant (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.24

Отзывы о Dungeon Cards 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив