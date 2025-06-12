Dungeon Cards 2 (Мод, Много денег) 1.0.31
Пошаговое выживание, где каждая карта — шаг к славе или гибели
Dungeon Cards 2 сочетает в себе механику головоломки, карточной стратегии и roguelike-приключения. Ты перемещаешь героя по сетке, выбирая путь через монстров, ловушки, зелья и оружие. Каждое касание — риск и возможность. Основная цель — собрать как можно больше золота, прокладывая маршрут сквозь случайно сгенерированные уровни. Чем дольше продержишься и чем выше счёт, тем больше героев и способностей открываешь.
Во втором выпуске тебя ждут новые типы карт, продвинутые классы, улучшенные механики сохранения и разнообразие сценариев. Игра не прощает ошибок, но и вознаграждает смелость: каждая партия — как шахматная партия с тьмой. Идеально подходит для коротких сессий, но затягивает надолго — возвращайся снова, чтобы пройти ещё глубже.
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