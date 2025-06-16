Описание

Magic: The Gathering Arena переносит культовую карточную битву в твой карман: собираешь стартовую колоду, тасуешь её и бросаешь заклинания, чтобы обнулить 20 жизней соперника. Каждые пять минут ты вытягиваешь новую карту, рассчитываешь ману и выкладываешь существ, планируя ловушку на следующий ход. Пошаговый темп даёт время продумать комбо, а энергия развёртывается на ярком поле, где клики превращаются в вспышки магии — попробуй выиграть дуэль и почувствуй вкус победы.





Обучение ведёт тебя через пять кратких миссий, дарит базовые наборы и открывает двери в PvP-матчи на ранговой лестнице. За победы и задания ты получаешь бустеры, из которых собираешь 10 000+ карт, создаёшь колоды всех пяти цветов и шлифуешь стратегию в режимах «Черновик», «Блиц» и «Исторический». Кроссплей с ПК, офлайн-декбилдер, перевод на русский и честная экономика: игра бесплатна, донат ускоряет только косметику. Готов бросить вызов миру — жми «Установить» и войди в мультивселенную.