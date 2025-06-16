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Magic: The Gathering Arena (Мод, Без рекламы)

Magic: The Gathering Arena (Мод, Без рекламы) 2025.47.10.3789

Стратегические дуэли, колоды мечты, глобальные вызовы без границ и лагов
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Версия:
2025.47.10.3789
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wizards of the Coast LLC
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 13:54
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Magic: The Gathering Arena переносит культовую карточную битву в твой карман: собираешь стартовую колоду, тасуешь её и бросаешь заклинания, чтобы обнулить 20 жизней соперника. Каждые пять минут ты вытягиваешь новую карту, рассчитываешь ману и выкладываешь существ, планируя ловушку на следующий ход. Пошаговый темп даёт время продумать комбо, а энергия развёртывается на ярком поле, где клики превращаются в вспышки магии — попробуй выиграть дуэль и почувствуй вкус победы.


Обучение ведёт тебя через пять кратких миссий, дарит базовые наборы и открывает двери в PvP-матчи на ранговой лестнице. За победы и задания ты получаешь бустеры, из которых собираешь 10 000+ карт, создаёшь колоды всех пяти цветов и шлифуешь стратегию в режимах «Черновик», «Блиц» и «Исторический». Кроссплей с ПК, офлайн-декбилдер, перевод на русский и честная экономика: игра бесплатна, донат ускоряет только косметику. Готов бросить вызов миру — жми «Установить» и войди в мультивселенную.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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