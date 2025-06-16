Magic: The Gathering Arena (Мод, Без рекламы) 2025.47.10.3789
Стратегические дуэли, колоды мечты, глобальные вызовы без границ и лагов
Magic: The Gathering Arena переносит культовую карточную битву в твой карман: собираешь стартовую колоду, тасуешь её и бросаешь заклинания, чтобы обнулить 20 жизней соперника. Каждые пять минут ты вытягиваешь новую карту, рассчитываешь ману и выкладываешь существ, планируя ловушку на следующий ход. Пошаговый темп даёт время продумать комбо, а энергия развёртывается на ярком поле, где клики превращаются в вспышки магии — попробуй выиграть дуэль и почувствуй вкус победы.
Обучение ведёт тебя через пять кратких миссий, дарит базовые наборы и открывает двери в PvP-матчи на ранговой лестнице. За победы и задания ты получаешь бустеры, из которых собираешь 10 000+ карт, создаёшь колоды всех пяти цветов и шлифуешь стратегию в режимах «Черновик», «Блиц» и «Исторический». Кроссплей с ПК, офлайн-декбилдер, перевод на русский и честная экономика: игра бесплатна, донат ускоряет только косметику. Готов бросить вызов миру — жми «Установить» и войди в мультивселенную.
Без рекламы
Скачать Magic: The Gathering Arena (Мод, Без рекламы) v2025.47.10.3789 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.