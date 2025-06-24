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Akatsuki:Shadow Ninja

Akatsuki:Shadow Ninja v1.0.1

Собери клан шиноби, раскрывай чакры и покори рейды Девятихвостого онлайн PvP

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Reppitih Tecnologias
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 14:54
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 626 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Akatsuki:Shadow Ninja встречает тебя аркадным RPG-геймплеем во вселенной восточных убийц: каждые пять минут ты выводишь на арену тройку бойцов, накапливаешь ману и активируешь Комбо чакр, чтобы экран залило огнём Аматерасу или вихрями Хвостатого. Каждый успешный бой даёт свитки призыва, а гарантированные SSR-карты новичка открывают Учиху-легенду ещё до первого босса. Мини-крючок прост: успей правильно чередовать стихии до тайм-аута, иначе противник взорвёт поле клонов и обнулит серию, лишив отряд бонусного дропа.


Дальше крутится прогрессия: прокачивай навыки героев, собирай куски брони, вызывай питомцев и шлифуй синергию стихий, чтобы заработать пропуск в кросс-серверные рейды «Акацуки». Здесь до тридцати игроков штурмуют хвостатого зверя: кто внёс больше урона — получает эксклюзивный скин и материалы для шестого уровня пробуждения. Ежедневный вход дарит 10 бесплатных жетонов, офлайн-фарм приносит ресурсы без интернета, а донат остаётся косметическим. Раскрой режим Девятихвостого, собери идеальное комбо и докажи, что твой клан достоин титула легендарных шиноби.


Информация о модах

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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