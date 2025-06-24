Описание

Akatsuki:Shadow Ninja встречает тебя аркадным RPG-геймплеем во вселенной восточных убийц: каждые пять минут ты выводишь на арену тройку бойцов, накапливаешь ману и активируешь Комбо чакр, чтобы экран залило огнём Аматерасу или вихрями Хвостатого. Каждый успешный бой даёт свитки призыва, а гарантированные SSR-карты новичка открывают Учиху-легенду ещё до первого босса. Мини-крючок прост: успей правильно чередовать стихии до тайм-аута, иначе противник взорвёт поле клонов и обнулит серию, лишив отряд бонусного дропа.





Дальше крутится прогрессия: прокачивай навыки героев, собирай куски брони, вызывай питомцев и шлифуй синергию стихий, чтобы заработать пропуск в кросс-серверные рейды «Акацуки». Здесь до тридцати игроков штурмуют хвостатого зверя: кто внёс больше урона — получает эксклюзивный скин и материалы для шестого уровня пробуждения. Ежедневный вход дарит 10 бесплатных жетонов, офлайн-фарм приносит ресурсы без интернета, а донат остаётся косметическим. Раскрой режим Девятихвостого, собери идеальное комбо и докажи, что твой клан достоин титула легендарных шиноби.