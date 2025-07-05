Meteorfall: Journeys - это карточная ролевая игра, где каждое ваше решение может означать разницу между победой и поражением. В этом мире у каждого класса есть своя уникальная колода карт, которая определяет его навыки и возможности на боевом поле. Будь то воин с мощным ударом, маг со способностью колдовать разрушительные заклинания или ловкач с быстрыми и хитрыми атаками, выбор за вами.
Как и в большинстве карточных игр, стратегия является ключевым элементом. Вам нужно решить, какие карты играть, когда играть их, и в каком порядке. Но «Meteorfall: Journeys» добавляет дополнительный слой сложности благодаря своему механизму движения. Смахивая карту влево или вправо, вы определяете свои действия, будь то атака, защита или использование особых навыков.
- МЕНЮ МОД
- Режим бога
- Неограниченная выносливость
- Бесплатная карта обновления
- Бесплатное обновление храма
- Быстрое повышение уровня
- Полная игра бесплатно
Скачать Meteorfall: Journeys (Мод меню) v1.0.5289 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.