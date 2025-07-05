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Meteorfall: Journeys (Мод меню)

Meteorfall: Journeys (Мод меню) v1.0.5289

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Версия:
1.0.5289
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Slothwerks
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 10:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
213
Описание

Meteorfall: Journeys - это карточная ролевая игра, где каждое ваше решение может означать разницу между победой и поражением. В этом мире у каждого класса есть своя уникальная колода карт, которая определяет его навыки и возможности на боевом поле. Будь то воин с мощным ударом, маг со способностью колдовать разрушительные заклинания или ловкач с быстрыми и хитрыми атаками, выбор за вами.


Как и в большинстве карточных игр, стратегия является ключевым элементом. Вам нужно решить, какие карты играть, когда играть их, и в каком порядке. Но «Meteorfall: Journeys» добавляет дополнительный слой сложности благодаря своему механизму движения. Смахивая карту влево или вправо, вы определяете свои действия, будь то атака, защита или использование особых навыков.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Режим бога
  • Неограниченная выносливость
  • Бесплатная карта обновления
  • Бесплатное обновление храма
  • Быстрое повышение уровня
  • Полная игра бесплатно
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Meteorfall: Journeys (Мод меню) v1.0.5289 MOD APK

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Скачать Meteorfall: Journeys (Мод меню) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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