Описание

Meteorfall: Journeys - это карточная ролевая игра, где каждое ваше решение может означать разницу между победой и поражением. В этом мире у каждого класса есть своя уникальная колода карт, которая определяет его навыки и возможности на боевом поле. Будь то воин с мощным ударом, маг со способностью колдовать разрушительные заклинания или ловкач с быстрыми и хитрыми атаками, выбор за вами.





Как и в большинстве карточных игр, стратегия является ключевым элементом. Вам нужно решить, какие карты играть, когда играть их, и в каком порядке. Но «Meteorfall: Journeys» добавляет дополнительный слой сложности благодаря своему механизму движения. Смахивая карту влево или вправо, вы определяете свои действия, будь то атака, защита или использование особых навыков.