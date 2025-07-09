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Meteorfall: Krumit's Tale

Meteorfall: Krumit's Tale v1.0.284

Прокачай колоду и управляй полем в динамичном карточном рогалике сегодня

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Версия:
1.0.284
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Slothwerks
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 14:56
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Meteorfall: Krumit's Tale — карточный рогалик, в котором улыбчивые герои рубятся с вардведями и псами-сопляками за зелёный мир. Ты открываешь подземелье, а перед тобой сетка 3×3: сверху выпадают монстры, внизу лежат мечи, брони и заклинания. За ход ты свайпаешь плитку, платишь ману и смотришь, как карта превращается в удар или щит. Проходит пять минут — этаж очищен, мешок пополняется, и Крумит уже ухмыляется, подкидывая новые риски.


Твоя победа строится на системе сетки: позиционируй предметы так, чтобы вырезать врагов до того, как они активируются, и держи баланс золота и здоровья. Каждый уровень дарит новые перки, а глубокий колодострой позволяет заточить руку под яд, криты или комбинированные щиты. Между походами ты открываешь героев, прокачиваешь благословения и собираешь реликвии, что меняют правила партии: двойная мана на старте, скидка на редкие карты или случайный взрыв при доборе. Выстоишь — Уберлич падёт, и сетка отразит твою подпись.


Информация о модах

Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

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