ISOS (Полная версия) 1.1.4
ISOS - это захватывающая игра-головоломка, которая приглашает вас в уникальный кубический мир, полный загадок и открытий. В этой игре вас ждут увлекательные приключения, головоломки и возможность проявить свое творчество.
В игре "ISOS" вы будете исследовать кубический мир, решая разнообразные головоломки и задачи. Это потребует от вас логического мышления и умения находить нестандартные решения. Вы также сможете строить и создавать различные объекты, раскрывая потенциал кубической сетки.
Уникальная атмосфера игры и ее непредсказуемые загадки сделают ваше путешествие по кубическому миру увлекательным и захватывающим. "ISOS" предоставляет вам возможность провести время с удовольствием, развивая свои навыки и творческий потенциал.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.