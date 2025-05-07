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ISOS (Полная версия)

ISOS (Полная версия) 1.1.4

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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Nineloops Studio
Категория:
Карточные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:52
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
435
Скриншоты
Описание

ISOS - это захватывающая игра-головоломка, которая приглашает вас в уникальный кубический мир, полный загадок и открытий. В этой игре вас ждут увлекательные приключения, головоломки и возможность проявить свое творчество.


В игре "ISOS" вы будете исследовать кубический мир, решая разнообразные головоломки и задачи. Это потребует от вас логического мышления и умения находить нестандартные решения. Вы также сможете строить и создавать различные объекты, раскрывая потенциал кубической сетки.


Уникальная атмосфера игры и ее непредсказуемые загадки сделают ваше путешествие по кубическому миру увлекательным и захватывающим. "ISOS" предоставляет вам возможность провести время с удовольствием, развивая свои навыки и творческий потенциал.


Информация о модах

Полная платная версия

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Скачать ISOS (Полная версия) v1.1.4 MOD APK

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Скачать ISOS (Полная версия) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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