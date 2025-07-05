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Residual (Полная версия)

Residual (Полная версия) v1.3.4

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Версия:
1.3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OrangePixel
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:32
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 585
Описание

Residual - это научно-фантастическая игра на выживание, которая перенесет вас на загадочную и опасную неизвестную планету. В этой игре вам предстоит исследовать этот удивительный, но опасный мир, находить ресурсы и защищаться от внешних угроз. Действие игры разворачивается на планете, полной тайн и опасностей, и только вы сможете раскрывать ее глубинные секреты. Вам придется собирать ресурсы, строить объекты и бороться за выживание в этой странной среде.


"Residual" предлагает вам захватывающее путешествие по неизведанному миру, где каждое решение имеет значение. Готовы ли вы к вызовам и загадкам этой загадочной планеты?


Информация о модах

полная версия

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Скачать Residual (Полная версия) v1.3.4 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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