Описание

Residual - это научно-фантастическая игра на выживание, которая перенесет вас на загадочную и опасную неизвестную планету. В этой игре вам предстоит исследовать этот удивительный, но опасный мир, находить ресурсы и защищаться от внешних угроз. Действие игры разворачивается на планете, полной тайн и опасностей, и только вы сможете раскрывать ее глубинные секреты. Вам придется собирать ресурсы, строить объекты и бороться за выживание в этой странной среде.





"Residual" предлагает вам захватывающее путешествие по неизведанному миру, где каждое решение имеет значение. Готовы ли вы к вызовам и загадкам этой загадочной планеты?