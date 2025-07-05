Residual - это научно-фантастическая игра на выживание, которая перенесет вас на загадочную и опасную неизвестную планету. В этой игре вам предстоит исследовать этот удивительный, но опасный мир, находить ресурсы и защищаться от внешних угроз. Действие игры разворачивается на планете, полной тайн и опасностей, и только вы сможете раскрывать ее глубинные секреты. Вам придется собирать ресурсы, строить объекты и бороться за выживание в этой странной среде.
"Residual" предлагает вам захватывающее путешествие по неизведанному миру, где каждое решение имеет значение. Готовы ли вы к вызовам и загадкам этой загадочной планеты?
полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.