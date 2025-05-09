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Paperback Vol. 2 (Полная версия)

Paperback Vol. 2 (Полная версия) 2.2.23.3

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Версия:
2.2.23.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Fowers Games
Категория:
Карточные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
496
Скриншоты
Описание

Эта необычная концепция механики игры, симпатичный дизайн и наличие кооперативного режима удивят и порадуют всех фанатов жанра. В "Paperback Vol. 2" игроки будут использовать карточки с буквами и специальными действиями, чтобы создавать слова и строить свои истории. Карточки можно использовать как в сочетании с другими, так и по отдельности, чтобы создавать уникальные комбинации и слова. Чем больше слов и историй вы создаете, тем больше очков вы зарабатываете, что позволяет открывать новые возможности и улучшения для вашей героини.


Соревновательный режим позволяет игрокам соревноваться друг с другом, пока кооперативный режим позволяет им работать вместе, чтобы создавать еще более захватывающие истории. "Paperback Vol. 2" является идеальной игрой для всех, кто хочет окунуться в мир слов и историй и испытать свои навыки написания. Сыграйте в эту захватывающую игру и станьте настоящим автором своих историй!


Информация о модах

Полная платная версия

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Скачать Paperback Vol. 2 (Полная версия) v2.2.23.3 MOD APK

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Скачать Paperback Vol. 2 (Полная версия) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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