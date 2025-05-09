Paperback Vol. 2 (Полная версия) 2.2.23.3
Эта необычная концепция механики игры, симпатичный дизайн и наличие кооперативного режима удивят и порадуют всех фанатов жанра. В "Paperback Vol. 2" игроки будут использовать карточки с буквами и специальными действиями, чтобы создавать слова и строить свои истории. Карточки можно использовать как в сочетании с другими, так и по отдельности, чтобы создавать уникальные комбинации и слова. Чем больше слов и историй вы создаете, тем больше очков вы зарабатываете, что позволяет открывать новые возможности и улучшения для вашей героини.
Соревновательный режим позволяет игрокам соревноваться друг с другом, пока кооперативный режим позволяет им работать вместе, чтобы создавать еще более захватывающие истории. "Paperback Vol. 2" является идеальной игрой для всех, кто хочет окунуться в мир слов и историй и испытать свои навыки написания. Сыграйте в эту захватывающую игру и станьте настоящим автором своих историй!
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.