Ваши мечты стали реальностью - Earth Inc. представляет собой игру-кликер, в которой игроки будут заниматься тотальной добычей ресурсов из недр земли. С интерфейсом, похожим на карту, игроки будут выбирать, где они хотят искать руду, а затем они начнут копать на своей планете — с каждым новым уровнем перед игроками стоят новые задачи!





В Earth Inc. вы играете за инженера, нанятого проницательным капиталистом для проведения раскопок на нетронутой планете с высоким потенциалом получения больших вознаграждений — либо в материальном, либо в интеллектуальном богатстве, либо в том и другом! Испытайте действительно уникальную игру с экзотическим названием и реиграбельностью, которая увлечет вас на долгие часы!