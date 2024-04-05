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Earth Inc. (Мод, Бесплатные покупки)

Earth Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 3.3.0

Копайте руду на планете с интерфейсом, похожим на карту
13
15
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Treetop Crew
Версия:
3.3.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.TreetopCrew.EarthInc
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
13
Комментарии:
0
Просмотров:
21 282

Ваши мечты стали реальностью - Earth Inc. представляет собой игру-кликер, в которой игроки будут заниматься тотальной добычей ресурсов из недр земли. С интерфейсом, похожим на карту, игроки будут выбирать, где они хотят искать руду, а затем они начнут копать на своей планете — с каждым новым уровнем перед игроками стоят новые задачи!


В Earth Inc. вы играете за инженера, нанятого проницательным капиталистом для проведения раскопок на нетронутой планете с высоким потенциалом получения больших вознаграждений — либо в материальном, либо в интеллектуальном богатстве, либо в том и другом! Испытайте действительно уникальную игру с экзотическим названием и реиграбельностью, которая увлечет вас на долгие часы!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Золото не уменьшается при трате.
  • Потратьте золото. Вложите 1 тыс. бриллиантов.
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Earth Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 3.3.0 взлом

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Скачать Earth Inc. (Мод, Бесплатные покупки)
70 Мб
Ссылка 2
70 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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