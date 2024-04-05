Earth Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 3.3.0
Копайте руду на планете с интерфейсом, похожим на карту
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Treetop Crew
Версия:
3.3.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
13
Комментарии:
0
Просмотров:
21 282
Ваши мечты стали реальностью - Earth Inc. представляет собой игру-кликер, в которой игроки будут заниматься тотальной добычей ресурсов из недр земли. С интерфейсом, похожим на карту, игроки будут выбирать, где они хотят искать руду, а затем они начнут копать на своей планете — с каждым новым уровнем перед игроками стоят новые задачи!
В Earth Inc. вы играете за инженера, нанятого проницательным капиталистом для проведения раскопок на нетронутой планете с высоким потенциалом получения больших вознаграждений — либо в материальном, либо в интеллектуальном богатстве, либо в том и другом! Испытайте действительно уникальную игру с экзотическим названием и реиграбельностью, которая увлечет вас на долгие часы!
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Золото не уменьшается при трате.
- Потратьте золото. Вложите 1 тыс. бриллиантов.
Скачать Earth Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 3.3.0 взлом
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