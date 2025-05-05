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Cars Battle - Voxel Edition (Мод Меню)

Cars Battle - Voxel Edition (Мод Меню) 0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nytro Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
244
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир Cars Battle - Voxel Edition! В этой увлекательной игре вы станете участником захватывающих автомобильных битв на поле сделанных из вокселей. Вам предстоит выбрать свой собственный автомобиль и настроить его с помощью различных деталей, чтобы создать идеальное оружие на колесах. Прикрепите оружие по вашему выбору и отправляйтесь на арену, где вас ожидает сражение со множеством вражеских автомобилей.


Используйте элементы окружающей среды в свою пользу, чтобы обойти противников и атаковать их с неожиданных направлений. Будьте осторожны, никто из ваших соперников не является вашим союзником, и вы должны быть готовы к безжалостной борьбе за выживание. Однако не забывайте о своих вокселях - это ваша жизнь! Уничтожайте воксели врагов, чтобы оставаться в игре и продолжать сражаться. Не допустите потери своих вокселей и докажите, что вы достойны быть последним стоящим на поле битвы.


Графика в стиле воксельной графики добавит уникальности и оригинальности игре, а простое управление позволит сосредоточиться на битве и наслаждаться динамичным геймплеем.


Так что готовы ли вы принять вызов и стать настоящим героем в Cars Battle - Voxel Edition? Соберите свою команду, улучшайте свой автомобиль и отправляйтесь в захватывающие автомобильные сражения прямо сейчас!


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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Cars Battle - Voxel Edition (Мод Меню) 69 Мб Ссылка 2 69 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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