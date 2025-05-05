Cars Battle - Voxel Edition (Мод Меню) 0.3
Добро пожаловать в мир Cars Battle - Voxel Edition! В этой увлекательной игре вы станете участником захватывающих автомобильных битв на поле сделанных из вокселей. Вам предстоит выбрать свой собственный автомобиль и настроить его с помощью различных деталей, чтобы создать идеальное оружие на колесах. Прикрепите оружие по вашему выбору и отправляйтесь на арену, где вас ожидает сражение со множеством вражеских автомобилей.
Используйте элементы окружающей среды в свою пользу, чтобы обойти противников и атаковать их с неожиданных направлений. Будьте осторожны, никто из ваших соперников не является вашим союзником, и вы должны быть готовы к безжалостной борьбе за выживание. Однако не забывайте о своих вокселях - это ваша жизнь! Уничтожайте воксели врагов, чтобы оставаться в игре и продолжать сражаться. Не допустите потери своих вокселей и докажите, что вы достойны быть последним стоящим на поле битвы.
Графика в стиле воксельной графики добавит уникальности и оригинальности игре, а простое управление позволит сосредоточиться на битве и наслаждаться динамичным геймплеем.
Так что готовы ли вы принять вызов и стать настоящим героем в Cars Battle - Voxel Edition? Соберите свою команду, улучшайте свой автомобиль и отправляйтесь в захватывающие автомобильные сражения прямо сейчас!
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.