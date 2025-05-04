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Toziuha Night: DR (Мод, Unlocked)

Toziuha Night: DR (Мод, Unlocked) 1.5.1

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Версия:
1.5.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Danny Garay
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:56
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
413
Скриншоты
Описание

Toziuha Night: DR - это захватывающая приключенческая игра ужасов, которая переносит игроков в мир графа Дракулы и зловещих тайн, скрытых в его ужасных усадьбах и подземельях. В этой игре вас ожидает мрачное и атмосферное путешествие, полное загадок и опасностей.


Главный герой игры прибывает на Остров Дьявола, где встречает разнообразных монстров и демонов. Ему предстоит сразиться с этими темными существами, используя свои навыки атаки и защиты. Важно стратегически выбирать моменты для атаки и обороны, так как у персонажа есть ограниченное количество ресурсов для восстановления.


Монстры в игре имеют определенную вероятность нападения, что создает напряженную атмосферу и делает каждое решение игрока критически важным. Ваша цель - победить этих хитрых и злобных демонов и раскроить тайны, скрытые в этом ужасном мире.


Информация о модах

Все разблокировано

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Toziuha Night: DR (Мод, Unlocked) v1.5.1 MOD APK

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Скачать Toziuha Night: DR (Мод, Unlocked) 173 Мб Ссылка 2 173 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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