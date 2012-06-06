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Baldur's Gate Enhanced Edition (Полная версия)

Baldur's Gate Enhanced Edition (Полная версия) 2.6.6.12

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Версия:
2.6.6.12
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
Beamdog
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 416
Скриншоты
Описание

Baldur’s Gate: Enhanced Edition - является обновленной версией классической ролевой игры, которая окунает игроков в богатую и открытую вселенную, полную приключений и возможностей. Игра предлагает более глубокий и продуманный подход к ролевой игре, где каждое ваше решение может иметь далеко идущие последствия.


Одна из особенностей "Baldur’s Gate: Enhanced Edition" заключается в её базовом графическом оформлении, которое, хотя и не самое современное, но обладает своим уникальным шармом и привлекает многих любителей жанра. Эта стилистика не только создает ностальгическое чувство для фанатов оригинальной игры, но также обеспечивает легкость в использовании на устройствах с меньшей производительностью.


Игра оптимизирована для различных платформ, включая планшеты и устройства с большими экранами, что делает игровой процесс еще более удобным. Кроме того, она предлагает поддержку для маломощных устройств и операционных систем, что делает её доступной для широкого круга игроков.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Baldur's Gate Enhanced Edition (Полная версия) 3 Гб Ссылка 2 3 Гб
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Отзывы о Baldur's Gate Enhanced Edition (Полная версия)


Комментарии (1)
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Евген
Евген 20 марта 2024 19:56
Игра установилась без проблем. Не запускается по причине отсутствия обновления до версии андроид 14
+3
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