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Fire Force: Enbu no Sho (Мод Меню)

Fire Force: Enbu no Sho (Мод Меню) 1.4.5

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
mobcast
Версия:
1.4.5
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
id приложения:
com.mobcast.games.yy
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 375

"Fire Force: Enbu no Sho" - это игра, которая переносит игроков в захватывающий мир аниме и манги "Enen no Shouboutai" (или "Сила огня"), позволяя им стать частью этой эпической истории и сразиться с опасными противниками. Она основана на популярной манге и аниме, которые завоевали огромное количество поклонников по всему миру. Игроки могут создать свою собственную пожарную часть и отправиться в битву против Хомурабито, ужасных существ, которые угрожают миру. В этом мире они могут встретить и сражаться рядом с персонажами, которых они полюбили из оригинальной серии. 


Одним из захватывающих аспектов игры является сотрудничество с персонажами из другой популярной серии, "Soul Eater". Мака Албарн и Дэт Кид, известные персонажи из "Soul Eater", также появляются в игре, что придает ей дополнительный интерес. Игроки могут совместно выполнять задания и использовать уникальные навыки сотрудничества. Один из ключевых моментов, который делает игру увлекательной для фанатов, заключается в том, что события в ней тесно связаны с аниме.



Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Быстрый конечный навык

5. Полу-тупой враг


Примечание: Избегайте использования модов во время урока, иначе вы можете застрять

 Теги темы: Мод меню

Скачать Fire Force: Enbu no Sho (Мод Меню) 1.4.5 взлом

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Скачать Fire Force: Enbu no Sho (Мод Меню)
1.2 Гб
Ссылка 2
1.2 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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